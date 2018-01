Nach Verpuffung in der Silvesternacht

"Wenn Markus nicht gewesen wäre, wäre mein Sohn jetzt tot oder seine Verbrennungen wären noch viel schlimmer." Einen riesigen Dank an Markus Schmitt (36) möchte die Weidenerin (53) deshalb aussprechen, deren Fondue-Essen in der Silvesternacht tragisch endete.