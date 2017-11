Die Kliniken Nordoberpfalz haben am Donnerstag einen Oberarzt der Notaufnahme suspendiert. Der 50-Jährige war am Vortag am Landgericht Magdeburg wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines 13-jährigen Mädchens zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden.

Weiden/Magdeburg. Der Chirurg war geständig: Er hatte sich während des Bereitschaftsdienstes im Krankenhaus Tirschenreuth per Skype zu einem Missbrauch an dem Mädchen zugeschaltet. Der 50-Jährige schaute im Bereitschaftsdienstzimmer auf seinem Smartphone "live" zu, wie sich ein 69-jähriger Pädophiler in einer Wohnung in Wernigerode (Sachsen-Anhalt) an dem Kind verging. Der Weidener Mediziner gestand zudem, dass er in der Folge 2014 zwei Mal selbst die 380 Kilometer nach Wernigerode gefahren war, um das Kind zusammen mit einem anderen Mann zu missbrauchen.Der Fall hatte im Landkreis Harz für große Schlagzeilen gesorgt. Wie die "Mitteldeutsche Zeitung" berichtet, war das Mädchen aus Quedlinburg von der eigenen Mutter zum Sex angeboten worden. Der verurteilte Weidener zahlte jeweils 800 Euro. Die Männer zwangen das Kind zum Oralverkehr und ließen sich von ihm schließlich mit der Hand befriedigen.Im November 2016 war der Akademiker in erster Instanz vom Amtsgericht Wernigerode wegen zwei Fällen von sexuellen Missbrauchs von Kindern und dem Bezug kinderpornographischer Schriften zu einer Haftstrafe von 3 Jahren 3 Monaten verurteilt worden. Gegen dieses Urteil ging der Mediziner, vertreten durch den Weidener Anwalt Rouven Colbatz, in Berufung. Zielrichtung war, eine Haftstrafe von unter zwei Jahren - und damit die Möglichkeit der Bewährung - zu erreichen. Diese Rechnung ging am Mittwoch am Landgericht Magdeburg nicht auf, auch wenn die Richter der 3. großen Strafkammer die Höhe um ein halbes Jahr reduzierten.Ingo Kugenbuch, Redakteur der "Mitteldeutschen Zeitung/Quedlinburger Harzbote", begleitete als einziger Medienvertreter den Prozess bis zum Urteil. Er berichtet, dass eine Erklärung eines Weidener Chefarztes verlesen wurde, der als Vorgesetzter dem Mediziner sein vollstes Vertrauen aussprach. Kugenbuch: "Ich hielt das für ziemlich fahrlässig." Die Ermittlungen waren damals im Klinikum aufgenommen worden, als der Oberarzt plötzlich Polizeibesuch bekam. Es folgte eine Durchsuchung, auch im Krankenhaus. Der Mann genießt offenbar auch das vollste Vertrauen seiner Partnerin: Wie im Prozess bekannt wurde, hat er erst dieses Jahr geheiratet, also nach dem Urteil in erster Instanz.Bei Kugenbuch hinterließ der Auftritt des bayerischen Angeklagten vor Gericht den Eindruck, "hier sitzt das Opfer einer Straftat". Der 50-Jährige habe von sich das "Bild eines gebrochenen Mannes" gezeichnet. Zitat des Angeklagten: "Mir wird schlecht, wenn ich mich morgens beim Rasieren im Spiegel anschaue." Er würde gern die Zeit zurückdrehen und alles ungeschehen machen. Am meisten fürchtete er den Verlust seines Berufs. In einem freiwilligen Täter-Opfer-Ausgleich zahlt er dem Mädchen ein Schmerzensgeld von 10000 Euro.Eben das wird nun möglicherweise passieren. Am Donnerstagmorgen sprach das Klinikum nach einem längeren Gespräch mit dem Oberarzt die Suspendierung aus. Der 50-Jährige soll sich in all den Jahren nie etwas zuschulden kommen lassen und war für seine gute Arbeit geschätzt. Die Tragweite der Anklage war am Klinikum Weiden bis zur Verurteilung nicht bekannt. Schon nach dem ersten Urteil hatte die Regierung Oberbayern ihm die Approbation entziehen wollen, der Arzt klagte und erzielte damit aufschiebende Wirkung. Viele rechtliche Möglichkeiten bestehen jetzt nicht mehr: Gegen das Urteil wäre Revision zum Oberlandesgericht Naumburg möglich.Noch höhere Strafen gab es für die weiteren Beteiligten des Kindersex-Rings. Die Mutter war vom Landgericht Magdeburg zu knapp 4 Jahren und 9 Monaten verurteilt worden. Der Drahtzieher - der 69jähriger Rentner aus Bremerhaven, der bei der Skype-Schalte Täter war - zu elf Jahren Haft und anschließender Sicherungsverwahrung verurteilt worden.Presseerklärung der Kliniken Nordoberpfalz AG zum Urteil des Landgerichts Magdeburg gegen einen Arzt der Kliniken Nordoberpfalz AGTief betroffen teilt die Kliniken Nordoberpfalz AG mit, dass ein beschäftigter Arzt am 22. November 2017 in einem Berufungsprozess vor dem Landgericht Magdeburg bezüglich des Bezugs kinderpornographischer Schriften in Tateinheit mit zwei Fällen schweren sexuellen Missbrauchs einer Minderjährigen zu zwei Jahren und neun Monaten Haft verurteilt wurde.In einer Verhandlung im November 2016 am Amtsgericht Wernigerode wurde der Mann zu einer Haftstrafe von drei Jahren und drei Monaten verurteilt. Der Arzt hatte sich in der Hauptverhandlung vor dem Jugendschöffengericht geständig gezeigt, jedoch Berufung eingelegt. In dieser Verhandlung wurde das Strafmaß auf zwei Jahre und drei Monate Haft reduziert.Die Kliniken Nordoberpfalz AG erhielt erst nach dem gestrigen Urteil Informationen über das Ausmaß der Vorwürfe und hat unmittelbar nach Bekanntwerden dieses Urteils eine sofortige Suspendierung gegen den Angestellten ausgesprochen. Die Vorfälle stehen in keinem Zusammenhang mit der beruflichen Tätigkeit des Mannes innerhalb der Kliniken Nordoberpfalz AG.Aufgrund der Verurteilung in der zweiten Instanz vor dem Landgericht Magdeburg am 22. November 2017 ist für die Kliniken Nordoberpfalz AG eine Weiterbeschäftigung nicht tragbar. Der Mann wurde mit sofortiger Wirkung freigestellt. Entsprechende arbeitsrechtliche Schritte wurden unverzüglich eingeleitet.Die Kliniken Nordoberpfalz AG distanziert sich ausdrücklich von den genannten Vorfällen. Diese stehen in keinem Zusammenhang mit den medizinischen Leistungen der Kliniken Nordoberpfalz AG oder einzelner Standorte.Unterzeichnet:Josef Götz, VorstandDr. Thomas Egginger, Ärztlicher DirektorMartin Neuhaus, Leiter PersonalwesenDie Mitteldeutsche Zeitung, Lokalausgabe Quedlinburger Harz-Bote, berichtete ausführlich über das Verfahren: "Missbrauch: Arzt soll in Haft"