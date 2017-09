Bei der Polizei meldet sie sich als Zeugin. Tatsächlich ist die 50-jährige Weidenerin aber wohl die Täterin, die am Freitagvormittag in der Max-Reger-Straße Reizgas freisetzte. Ihre Motive und der genaue Ablauf bleiben vorerst ein Rätsel.

Bereits wenige Stunden nach der Tat am Freitagvormittag veröffentlichte die Polizei einen Aufruf, wonach sie eine besondere Zeugin suche: eine Radfahrerin, die einen dunklen Mantel getragen habe. Jetzt steht fest: Bei der Frau, einer 50-jährigen Weidenerin, handelte sich um die mutmaßliche Täterin. Ihr Reizgas soll es gewesen sein, das gegen 10.35 Uhr in der Max-Reger-Straße erst Panik und dann einen größeren Einsatz von Rettungskräften auslöste. 13 Menschen, darunter 5 Krippenkinder und ihre Erzieherinnen, klagten über Atemnot, Reizhusten und Erbrechen. Nach den Worten von Albert Brück, Sprecher des Polizeipräsidiums, haben sich alle Betroffenen inzwischen gut erholt.Die Frau geriet laut Brück früh ins Visier der Weidener Kripo. Schon kurz nach dem Zwischenfall hätten die Beamten ihre Personalien aufgenommen, da sich die 50-Jährige zunächst noch im Umfeld des Tatorts aufhielt. Zu dem Zeitpunkt habe sich der Verdacht noch nicht gegen die Weidenerin gerichtet. In der Folge verdichteten sich jedoch die entsprechenden Hinweise.Die Polizisten trafen sie zu Hause nicht an, hinterließen aber die Aufforderung, sich dringend zu melden. Dieser kam die Verdächtige am Mittwochnachmittag nach. Bei der Polizeiinspektion, so Brück, "räumte sie verschiedene Dinge ein". Die ließen tatsächlich darauf schließen, dass die Frau wohl die Täterin war. So unter anderem, dass sie ein Pfefferspray mitgeführt habe."In den Details ist es noch schwierig", räumt der Polizeisprecher ein. Offen blieb nach seinen Worten die Frage, ob die Frau das Gas aus dem sogenannten "Tierabwehrspray" absichtlich freigesetzt hat. Nun muss wohl die Staatsanwaltschaft klären, ob sie ihr fahrlässige oder vorsätzliche Körperverletzung zur Last legt.