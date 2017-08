Die Hölle scheint es zu sein, wenn man in diesem Haus in der Stockerhut lebt. Drangsaliert und schikaniert fühlt sich eine 74-Jährige von den Bewohnern der darüber liegenden Wohnung. Aber auch die Gegenseite erhebt Vorwürfe.

Die alte Dame wohnt mit ihrem Ehemann im ersten Stock. Seit Jahren werde ihre Wäsche auf der Leine weggeschoben oder überhängt. Zettel an der Pinnwand des Hauses würden unbefugt entfernt. Ihre Waschmaschine sei beschädigt worden. Einmal sei aus einer Unterhose ein Stück heraus geschnitten worden. Natürlich von der 52-Jährigen aus der Wohnung über ihr - "weil sonst niemand im Haus so etwas macht". Nun zog die Frau mit Hilfe von Rechtsanwalt Burkhard Schulze vor das Amtsgericht.Ihre Nachbarin würde öfters nachts mit ihrer Tochter lautstark streiten, berichtete sie Richterin Brigitta Biebl. Häufig würden mehrere Pferdedecken gewaschen, was zu Beeinträchtigungen der Wäsche anderer Bewohner geführt habe. Die Nachbarin, welche Eigentümerin der Wohnung in dem Mehrfamilienwohnhaus sei, habe gesagt: "Das Mieterpack hat nichts zu sagen". Neben Beleidigungen sei es auch schon zu einer tätlichen Auseinandersetzung wegen des Öffnens eines Fensters gekommen. Fünf Anzeigen habe sie erstattet, zwei Mal die Polizei gerufen und ein "Lärmprotokoll" erstellt. Wenn sie die Wohnung verlasse, werde sie mit dem Handy gefilmt.Die Beklagte, vertreten durch Rechtsanwalt Marc Steinsdörfer, bestritt die Vorfälle. Niemals habe man die Waschmaschine der Klägerin beschädigt. Mehr als eine Pferdedecke sei nie gewaschen worden. Und die beklagte Überwachung finde nicht statt - höchstens umgekehrt. Die alte Dame sei es doch, die seit Jahren das Betreten und Verlassen des Hauses aller Bewohner dokumentierte. Auch sei sie, so die Arbeiterin, von der 74-Jährigen bei ihrem Arbeitgeber angeschwärzt und des Diebstahls bezichtigt worden. Steinsdörfer hat deswegen Strafanzeige wegen Verleumdung gestellt.Richterin Biebl versuchte zu vermitteln. Verdächtigungen ohne konkreten Beweis seien problematisch. Die geäußerten Vermutungen seien zu allgemein. Man möge doch versuchen, den Hausfrieden wiederherzustellen. Nach gutem Zureden durch die Anwälte erklärten sich beide Parteien einverstanden, das Verfahren bis auf Weiteres ruhen zu lassen. Vielleicht kehrt ja jetzt Ruhe ein. Hoffnung hat der Beobachter wenig.