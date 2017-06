Bei einer Turmbesteigung mit historischer Führung lässt Türmer Christian Stahl die Besucher in die Nisthöhlen unterhalb des Zwiebelturms blicken. Darin brüten Turmfalken.

(rdo) Die acht ovalen Öffnungen sind Einfluglöcher. Vier Gelege von Turmfalken befinden sich in den Brutstätten, in jeder Himmelsrichtung eine. Die Falken machen dabei kein großes Aufsehen mit dem Nestbau. Auf sandigem und lockerem Untergrund brüten sie ihr Gelege aus. Einige der Falken waren vermutlich kurz vor der Besichtigung geschlüpft. Andere reckten bereit ihre Füße und warteten auf Futter. Das kam dann auch in Form einer Maus angeflogen, und der elterliche Falke portionierte gerecht die Beute in die hungrigen Schnäbel. Die Falken gelten auch als natürliche Feinde der Tauben und dezimieren deren Bestand rund um die Altstadt.Das Nest eines Dohlenpaares war üppig aus Reisig gebaut. Die beiden Jungen hatten den Brutplatz bereits verlassen, was Stahl beobachtet hatte. Die Falkenpärchen werden aber noch einige Zeit mit der Fütterung der Jungtiere beschäftigt sein. Wer genau hinsieht, wird sie im Anflug auf dem Turm entdecken.