Keine ruhige Nachtschicht haben Streithähne der Polizei schon am frühen Dienstagmorgen beschert. Gegen 0.45 Uhr ging laut bisherigem Erkenntnisstand der Beamten ein 25-jähriger Weidener in einer Disco auf einen 19-Jährigen aus dem Landkreis Neustadt los. Bei dem Übergriff im Raucherbereich soll der Angreifer laut Pressebericht mehrmals mit einem Bierglas zugeschlagen und den 19-Jährigen am Kopf verletzt haben.

Sicherheitskräfte trennten die Männer. Eine Kopfplatzwunde des Jüngeren wurde im Klinikum versorgt. Der Weidener hat ein anderes Problem: "Er muss sich jetzt wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten." Ein 30-Jähriger aus Erlangen zeigte an, er sei in dem Gerangel von Security-Mitarbeitern verletzt worden. Der Gast sei erheblich angetrunken gewesen und zur Untersuchung ins Klinikum gebracht worden, heißt es weiter. Was tatsächlich vorgefallen ist, sei noch unklar.Weniger als drei Stunden später rückten zwei Streifenwagen in einem Fast-Food-Restaurant an. Dort stritten zwei Gruppen junger Leute aus den Kreisen Amberg-Sulzbach, Neustadt und Tirschenreuth. Den Grund für den Zoff sieht die Polizei "wieder einmal beim Alkohol". Die 18- bis 22-Jährigen schwiegen sich den Polizisten gegenüber aus, erhielten Platzverweise und von der Filialleitung ein Hausverbot.