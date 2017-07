Der Biber hat's begonnen. Die Stadt erledigt den Rest: Viele Pappeln müssen fallen - aus Sicherheitsgründen. Sie drohen auf den stark befahrenen Radweg von der Dr.-Kilian-Straße zum Schätzlerbad zu stürzen.

Bis zu den Sommerferien soll wieder alles sauber sein, verspricht Stadtförster Wolfgang Winter. Seit drei Wochen sind die Arbeiten geplant und vorbereitet. Der Weg ist vorsorglich gesperrt. Auch ein Harvester ist vor Ort, der die Bäume herausschneidet, die er vom Radlweg aus greifen kann.Um überhaupt im etwa 3,5 Hektar großen Waldstück arbeiten zu können, musste Winter erst eine Biberburg herausnehmen lassen. Das von den Nagern knöcheltief angestaute Wasser des Sauerbaches konnte abfließen. Seit Dienstagmorgen kämpft sich Forstwirt Robert Ertl durch den Morast, versucht einen festen Stand zu finden, wenn er die große Motorsäge ansetzt. Davor jedoch gilt es die gut 70 Jahre alten Pappeln so zu sichern, dass sie sich nicht verkeilen, nicht auf den Weg fallen, nicht die Arbeiter treffen. Wichtiger Helfer ist Andreas Liebisch, der den Mann an der Winde gibt. Er steuert den Zug der Seile, die über eine Umlenkrolle gespannt, die fallenden Bäume in die richtige Richtung - hinein in den Wald - ziehen. Per Wurfbeutelseil kommt zunächst eine Leine hoch ins Geäst, daran werden die stärkeren Seile hochgehievt und festgezurrt.Die Waldfläche am Bienenheim vor dem Schätzlerbad ist seit längerem Biberland. Die Stadt verzichtet in diesem Biberlebensraum auf ihr Nutzungsrecht, erhält dafür einen Ausgleich. Darum ist auch Forstamtsrätin Andrea Sauer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten vor Ort. Zum Nutzungsverzicht gehört auch, dass die mannstarken Pappelstämme im Gelände liegen bleiben - als zusätzlicher Lebensraum für Kleingetier, für Echsen, Vögel, Fledermäuse, Insekten und Pilze. "Der Biber soll damit machen, was er will", meint Winter. Er schreibt die gut 150 Ster, die die 65 Pappel und die beiden vom Splintkäfer befallenen Ulmen ergeben, ab: "Pappelholz brennt nur, macht aber nicht warm."Die Sicherheit geht für Winter vor am Radweg von Weiden-Nord zum Schätzlerbad. "Trockenes Pappelholz bricht wie Glas", erklärt er gerade, als durch einen fallenden Baum abgeschlagene Äste wie Speere durch die Luft schießen. Für Sicherheit muss die Stadt jedoch auch noch auf dem Radweg sorgen: Die Böschungen brechen weg, der Belag ist löchrig, von einem mittigen "grünen Band" durchzogen: Sturzgefahr.