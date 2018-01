Strahlende Gesichter, bunte Kostüme und fröhliche Stimmung an einem Ort, an dem sonst Krankheiten im Mittelpunkt stehen. Die Kinder- und Jugendgarde der Narrhalla Weiden begeistert mit einem besonderen Auftritt - im Kinderklinikum Weiden. "Es ist uns ein großes Anliegen, vor den kranken Kindern aufzutreten und ihnen eine Freude zu machen", betont Ehrenpräsident Xavier Schreiber, der mit 13 Tänzerinnen der Kindergarde, sieben der Jugendgarde und dem Prinzenpaar Regina I. und Derek I. zu ihrem ersten Auftritt in der Einrichtung gekommen ist. "Ich freue mich, heute für die Kinder zu tanzen. Ich hoffe, ihnen wird es gefallen", strahlt die 9-jährige Laura Fabienne, die seit drei Jahren in der Kindergarde tanzt. "Wir wollen sie glücklich machen." Und das schaffen die Tänzerinnen. Ein begeistertes Raunen geht durch das Foyer, als die Mitglieder in ihren rot-schwarzen Kostümen einziehen, Staunen, als die Mädchen in den Spagat gleiten. "Ich finde es gut. Ich liebe Fasching, das macht mir gute Laune", freut sich die 8-jährige Patientin Laura. Schon seit Tagen freut sie sich auf den Auftritt, die Kostüme und die Abwechslung vom Klinik-Alltag. Auch Sandra und Miriam klatschen mit, während die Jugendgarde ihre Beine in die Luft reißt und das Publikum animiert. "Sie sind besser als so manche andere Garde", urteilt die 12-jährige Sandra. Bild: gsb