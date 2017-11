Die neue Weidener Faschingsprinzessin ist dem Namen nach bereits Königin. Regina I. heißt die Tollität, die die Narrhalla Weiden am Samstag, 11.11., um 11.11 Uhr mit ihrem Prinzen Derek I. auf der Rathaustreppe proklamiert.

Prinzenpaar aus Kansas und Kasachstan, Kinderprinzenpaar aus Weiden und Waldkirch Weidens neue Faschingsprinzessin heißt Regina Wallace, ist 29 Jahre alt und stammt aus Kasachstan. "Ich wohne seit 27 Jahren in Deutschland." Regina I. ist seit 2010 mit ihrem Prinzen Derek Wallace (30) verheiratet. Beide haben eine kleine Tochter Jayden und wohnen in Tanzfleck bei Freihung.



Die Prinzessin arbeitet als Heilerziehungspflegerin in Sulzbach, wo sie in ihrer Jugendhilfeeinrichtung Gruppenleiterin ist. Dass sie Weiden als Prinzenpaar vertreten würden, wissen die beiden erst so richtig seit August. Präsidentengattin Ilona Würdinger war Kollegin und habe sie dazu ermuntert. "Wir kennen uns seit sechs Jahren." Vor ihrer Berufung habe es keinerlei Kontakte zur Narrhalla gegeben. Inzwischen sind beide Mitglieder.



Derek Wallace stammt aus Kansas/USA. 2005 kam er als Soldat nach Deutschland. Drei Jahre war er bei der US-Army in Schweinfurt stationiert, die vergangenen vier Dienstjahre in Grafenwöhr. Seit 2011 arbeitet er in einem Lagerhaus, wo er für Lieferungen und Bestellungen verantwortlich ist. Nebenbei studiert er im College im Lager Grafenwöhr "Soziale Arbeit".



Ob sie sich auf den Fasching freuen? "Ja, natürlich. Wir sind total aufgeregt. Und mal gucken, was uns alles erwartet." Auch wenn beide erst 21 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs geheiratet haben, erklärt Derek, dass er seine aus der ehemaligen Sowjetrepublik Kasachstan stammende Regina nur deswegen geehelicht habe, um den "Kalten Krieg" zu beenden.



Kinderprinzessin Leonie Meckl ist neun Jahre alt, kommt aus der Kindergarde und geht in die dritte Klasse. Die Weidenerin freut sich am meisten auf die Auftritte der Kindergarde, vor allem auf die Ankündigung und den jeweiligen Einmarsch. Ihr Prinz Timo Meixner ist sechs Jahre alt, geht in die erste Klasse und wohnt in Waldkirch.



Präsident Christian Würdinger glaubt, die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Narrhalla gestellt zu haben. "Wir haben sechs Kinder in der neuen Purzelgarde, 14 in der Kindergarde und jeweils sieben Mädchen in der Jugend- und Prinzengarde. Wobei die Prinzengarde mit zwei Tänzern verstärkt wird."



Mit der Purzelgarde verfolge die Narrhalla das Ziel, bereits die Kleinsten zu binden. "Wir wollen die Qualität verbessern, das Training steigern und auch die Ausbildung der Trainer forcieren." Der Weg sei steinig, aber er sei auch machbar. (uz)

