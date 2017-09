Kein Gebäude, kein Dach, keine moderne Einrichtung. Die neue Heimat für 24 Kindergartenkinder sind vielmehr zwei grüne Bauwägen, ein Tipi, die vielen Bäume - die Natur. Der idyllische, aber auch alltägliche Rahmen für die Eröffnung des Waldkindergartens. Nur rund ein Jahr hat es gedauert, bis diese Idee nahe der Heiligen Staude Wirklichkeit wurde.

Für Benjamin Zeitler, Geschäftsführer von "Learning Campus", war das ein besonderer Tag. Schließlich eröffnet "Learning Campus" mit Weiden nun den zweiten Waldkindergarten in der nördlichen Oberpfalz. "Wir sind überzeugt, dass die Natur der beste Lehrmeister ist", sagte Zeitler. Er dankte dem Stadtrat und insbesondere Stadtförster Wolfgang Winter, dem Jugendamt Weiden sowie dem Elternförderverein. Die Eltern haben erst am Vortag zwei riesige Baumstämme als Tische aufgebaut.Bürgermeister Jens Meyer unterstrich in seinem Grußwort, wie sehr sich die Stadt über dieses neue Angebot freue. Leider sei es mittlerweile fast schon etwas Besonderes, wenn Kinder den Wald kennen. Umso erfreulicher sei es, wenn sie mit diesem Angebot die Chance haben, in und mit der Natur groß zu werden.Betreut werden die Kinder künftig von einem bis zu vierköpfigen Team. Erzieher sind Sabrina Schwabl und Patrick Gebhardt sowie Julia Gleißner als weitere Kinderpflegerin. Zusätzlich kümmert sich Swenja Hierl, die ein Freiwilliges Soziales Jahr leistet, um die Kinder. Im "Learning Campus"-Büro unterstützen Sabine Balk und Lydia Wetzel das Team.Die Kinder präsentierten bereits ihr erstes erlerntes Lied. Dabei kamen auch ihre eigens geschnitzten Klangstäbe zum Einsatz. Für den Elternverein dankte Sebastian Neubauer allen Akteuren, besonders den engagierten Betreuern, und überreichte ihnen ein Präsent. Pfarrerin Stefanie Endruweit von St. Michael und Pfarrer Josef Matys von St. Josef erteilten den Segen.Danach tobten sich die Kinder in der Natur aus, erkundeten die Gegend und viele spannende Begebenheiten. Ab 20. September startet die Waldspielgruppe, an der sich auch Kinder außerhalb des Waldkindergartens beteiligen können.