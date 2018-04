Um den spärlichen Bewuchs am alten Flusslauf der Waldnaab südlich des Waldnaabdükers zu verbessern, organisierten die Naturfreunde des Landesbundes für Vogelschutz mit Nicole Merbald und Mitglieder des Bundes Naturschutz eine Pflanzaktion.

Die Untere Naturschutzbehörde mit Martin Scheidler und das Wasserwirtschaftsamt mit Hauptflussmeister Stefan Grünauer und Sachgebietsleiter Thomas Stangl sowie die Stadtgärtnerei mit Gärtnermeister Stefan Dürgner unterstützten die Bepflanzung. Zu den klimatisch an unsere Region angepassten etwa 250 Bäume und Sträuchern gehörten Eiche, Ulme, Vogelkirsche und Birne. Als Sträucher waren Hartriegel, Hasel, Pfaffenhütchen, Wildapfel, Faulbaum, Hundsrose, Strauchweiden und Schneeball vorgesehen, jeweils aus standortheimischen Beständen.Die Stecklinge von abgeschnittenen langen Kopfweiden im Stadtgebiet wurden per "Pflanzfuchs", einem motorbetriebenen Bohrer, einen Meter in die Tiefe versenkt und mit Flusswasser angegossen. Es soll ein Weidengebüsch für den Lebensraum der Tierwelt sein und Schatten für die Waldnaab spenden. Bereits vor einigen Wochen hängten die Naturliebhaber Nistkästen an größeren Bäumen auf. In naher Zukunft steht die Erneuerung des Waldnaabdükers und eine Angleichung des Gasleitungsverlaufes im Umgriff der benötigten Baustellenraumes an.Weiter flussaufwärts fand bereits eine Pflanzaktion mit Hecken, Eschen, Schwarzerlen und Weiden zwischen Umspannwerk und Marmorwerk durch das Wasserwirtschaftsamt statt. Viele dieser Gehölze und Bäume vertragen einen Rückbiss durch den Biber.