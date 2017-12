Weißer Plüsch auf der Mütze - mehr hatte das Trio mit Adventsmusik nicht am Hut. Im Gegenteil. Die "Neisteder Zoiglmusi" stand für das, was sie auszeichnet: Zoiglmusi.

Statt "Jingle Bells" und "Schneeflöckchen, Weißröckchen", was zum Ambiente gepasst hätte - es gab frische Schneepracht auf dem Weidener Christkindlmarkt - gab's Lieder vom glücksbringenden Schornsteinfeger oder von der kessen Ramona. Alfons Kistenpfennig an der "Klampfn", Franz Harrer an der "Steirischen" und Dieter Seidl an der "dicken Berta" spielten sich mit Schunkel-Klassikern aus den 50ern und 60ern warm. Publikumsnah und auf unterhaltsame Weise, garniert mit Witz, Charme und Humor.