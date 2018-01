Der neu gewählte Vorstand der Jugendorganisation Junge Liberale definierte in der ersten Vorstandssitzung im neuen Jahr die inhaltliche Ausrichtung für das Jahr 2018. Besonderes Augenmerk möchten die Weidener "Julis" konkret auf den Ausbau des Mobilfunknetzes, die Attraktivität der Stadt Weiden für Auszubildende und Studierende aber auch auf den Kampf gegen den Drogenhandel im Grenzgebiet richten.

Zunächst überreichte Fabian Zitzmann seiner frisch gewählten Nachfolgerin Sarah Wolf (ehemals Burdack) den Vorstandswimpel und übertrug ihr damit die Aufgaben seines früheren Amtes, welches er drei Jahre ausgeübt hatte.Unterstützung erfährt Wolf durch den wiedergewählten Schatzmeister Sebastian Strobl, Sebastian Pauly als Kassenprüfer, den Beisitzer und zugleich Vorsitzenden der FDP Weiden, Christoph Skutella, sowie durch drei neue Mitglieder. Noch im Dezember waren Jessica Wallner (jetzt stellvertretende Vorsitzende), Noel Marner (Schriftführer) und Gian Piero Cecchetti (Beisitzer) beigetreten.Für das Land- und Bezirkstags-Wahljahr 2018 in Bayern, aber auch in Anbetracht der bevorstehenden Kommunalwahlen in zwei Jahren, etzte sich der Vorstand bereits ehrgeizige inhaltliche Ziele.So einigte man sich auf Themen aus dem Alltag junger Menschen der (Grenz-)Region in und um Weiden, wie Ausbildungs- und Berufschancen, Freizeitangebote aber auch Drogenkriminalität. Regelmäßige Treffen und ein liberaler Stammtisch sind anberaumt, konkrete Termine folgen.