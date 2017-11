Wohlfühlen soll man sich in dieser Stadt, gerade wenn man frisch zugezogen ist. Der Neubürgertag hilft bei der Orientierung. Die Idee für die Veranstaltung stammt aus dem Demografie-Konzept der Stadt.

"Ich freue mich darauf, Sie persönlich kennenzulernen und Ihnen die Angebote der Stadt zum Ankommen und Wohlfühlen vorzustellen." So lädt der Oberbürgermeister alle in diesem Jahr erstmals zugezogenen Neubürger ein. Denn am ersten Dezember ist Neubürgertag im großen Sitzungssaal des Neuen Rathauses.Um 15 Uhr beginnt die Veranstaltung mit einem Sektempfang, Kulturamtsleiterin Petra Vorsatz wird anschließend über die Geschichte der Stadt berichten. Wissenswertes über Arbeit, Bildung, Kultur und Events, Integration, Kinderbetreuung und Familie, Sport, Bürgerservice, Wohnen und Mobilität erfahren Neubürger auf einem "Informationsmarktplatz". Die alphabetische Liste der Kooperationspartner beginnt bei der Agentur für Arbeit und endet beim Busunternehmen Wies. Musizierende der Franz-Grothe-Schule sorgen für klangvolle Stimmung. Danach steht die Eröffnung des Weidener Adventskalenders am Alten Rathaus auf dem Programm. Der Nikolaus begrüßt dort die Kinder."Letztes Jahr hat der Neubürgertag gut eingeschlagen", erinnert sich Rechts- und Sozialdezernent Hermann Hubmann. Thomas Würdinger, Leiter der Arbeitsagentur, sieht diese Veranstaltung in Zusammenhang mit Arbeitsmarkt und Wirtschaft. "Wir brauchen, in Anbetracht von 2400 offenen Stellen, vielfältige Aktivitäten, die zur Bindung an die Region beitragen können", erklärt Würdinger."Fachkräfte sind unsere wichtigste Ressource", ergänzt Zukunftscoach Roswitha Ruidisch. Sie gehört, zusammen mit Bildungskoordinatorin Julia Lenhard und dem Leiter des Amtes für Öffentliche Ordnung Reinhold Gailer, zum Organisationsteam des Neubürgertags. Laut Gailer sind rund 2000 Einladungen verschickt worden. "Bereits zwei Wochen im Voraus hatten wir 140 Anmeldungen", freut sich Gailer. 88 Prozent der Eingeladenen seien Deutsche oder EU-Bürger. 122 Rumänen würden die größte Gruppe aus dem EU-Ausland bilden. Noch sind Anmeldungen zum Neubürgertag beim Einwohneramt der Stadt Weiden möglich.