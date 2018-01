"Im Herzen bin ich Litauerin, aber meine Heimat ist Deutschland", sagt sie. Im Jahr 2016 heiratete sie dann einen Oberpfälzer. Mit ihm lebt sie in einem kleineren Dorf bei Weiden. Die Sozialpädagogin hat ein Team aus acht Mitarbeiterinnen. "Wir sind eine Anlaufstelle, bei der man ankommen und Hilfe finden kann", erklärt Schulze. Die Caritas Schwangerenhilfe unterstützt nicht nur Frauen, die ein Kind erwarten, sondern auch Eltern von Kindern bis zum dritten Lebensjahr. "Unsere Aufgaben sind vielseitig", sagt Schulze. Eines haben alle Themen gemeinsam: "Es geht um neues Leben. Um ein Wunder", so die Neue an der Spitze der Caritas-Schwangerenberatung. "Ich freue mich jeden Tag, zur Arbeit zu gehen. Ich möchte, dass es meinem Team genauso geht."Jeden Tag lernt sie dazu, steuert Prozesse, empfängt die ersten Klientinnen. Sie hört zu, berät, vermittelt weiter und motiviert nebenbei die Mitarbeiter. Eine Arbeit, die Kraft kostet - und ihr viel zurückgibt. Sie ist sich sicher: Alles, was geschieht, ist zu ihrem Besten.