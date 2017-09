Seit Oktober 2014 sind der integrierte OP-Saal und der Hybrid-OP-Saal am Klinikum in Weiden in Betrieb. Und die Bilanz der bisherigen drei Jahre ist mehr als positiv. Im integrierten OP-Saal werden die meisten laparoskopischen Eingriffe genauso durchgeführt wie mit herkömmlichen Endoskopietürmen. Auch bei diesen Türmen kann bereits eine hohe Abbildungsqualität mit HD oder 3D erreicht werden.

Rückenschonende Eingriffe

Einblick durch Hybrid-OP

"Doch durch die Integration wird auch bei routinelaparoskopischen Eingriffen ein besserer Ablauf der OP gewährleistet und die Ergonomie für das OP-Team deutlich verbessert. Damit steigt die Ergebnisqualität", betont Prof. Dr. Karl-Heinz Dietl, Chefarzt der Allgemein-, Thorax- und Visceralchirurgie.Der integrierte OP stellt zwar keine Revolution dar wie beispielsweise die Einführung der Laparoskopie in den frühen 90er Jahren des letzten Jahrhunderts, aber eine deutliche Evolution. "Die laparoskopischen Operationen können in einem integrierten OP besser durchführt werden. Aufgrund der perfekten Technik ist eine schnellere Operation bei besserem Komfort für das Team durchführbar. Die Komplikationsrate und die OP-Zeit verringert sich dadurch ebenfalls", so Dietl.Eine weitere Verbesserung ergibt sich bei Joint-Venture-Verfahren, bei denen sowohl laparoskopisch als auch endoskopisch operiert werden muss, sei es am Kolon oder am Magen: sie können im integrierten OP nun besser durchgeführt werden. Beide Partner können auf den Monitoren jeweils die Endoskopie beziehungsweise die Laparoskopie des anderen mitverfolgen.Durch den integrierten OP ergeben sich auch ergonomische Vorteile für das OP-Team. Der Monitor kann an idealer Stelle sowohl für den Operateur als auch für den Kameramann platziert werden. Der Tisch kann durch den Operateur, den Assistenten oder den Instrumenteur zeitnah und unbegrenzt oft positioniert werden. Der Glasfluss und andere Instrumente können ebenfalls vom Tisch aus kontrolliert werden wie das OP-Licht. Rückenschmerzen haben Chirurgen dadurch nicht mehr.Ein weiterer entscheidender Vorteil des integrierten OPs ist die Dokumentation. Während der laparoskopischen OP können Fotos oder Filmaufnahmen von der offenen OP oder der Anordnung der inneren Organe zeitnah angefertigt werden.Doch auch der Hybrid-OP bringt große Vorteile mit sich, zum Beispiel bei Radiofrequenzablation bei nicht ultraschallsensitiven Lebertumoren, die sehr eng an großen Gefäßen liegen. Dabei wird in einem definiten Bereich Gewebe durch die Zufuhr großer Hitze zerstört. So wurden beispielsweise bei einem Patienten nach einer Chemotherapie und Antikörperbehandlung drei neue Lebermetasten nachgewiesen. Zwei davon konnten operativ entfernt werden. Eine lag jedoch mitten in der rechten Leber dicht an der Lebervene.In der interdisziplinären Tumorkonferenz wurde entschieden, diese Metastase nicht operativ zu entfernen, sondern zu radiofrequenzabladieren. Aufgrund des Kühleffektes der großen rechten Lebervene dicht an der Metastase war es notwendig, diese RFA intraoperativ durchzuführen, jedoch musste dafür die rechte Leber kurzzeitig abgeschlossen werden. Das Problem: Diese Lebermetastase konnte im Ultraschall während der Operation nicht dargestellt werden. Im Hybrid-OP war dies hingegen möglich: CT-gesteuert konnte - nach der Entfernung der oberflächlichen Metastasen - die tiefliegende Metastase durch große Hitze zerstört werden.NOGEM, die 1. Nordoberpfälzer Gesundheitsmesse findet am 23./24. September in der Weidener Max-Reger-Halle statt. Mehr dazu unter: www. nogem.de