Blau ist die Farbe der Saison. Und so sind nun - nach der Polizei in Weiden - auch die 13 Wachtmeister der Justiz neu eingekleidet. So viele Retouren wie bei den Kollegen der Landespolizei waren nicht nötig. Die neuen Uniformen saßen wie angegossen: Die Justiz hatte ihre Justizwachtmeister aus ganz Bayern zentral in der Kleiderkammer der Justizakademie Straubing vorher anprobieren lassen.

Für Franz Meier, Leiter der Wachtmeisterei, und einige Kollegen ist es schon die dritte Farbe: Auf Blau-grau folgte in den 90ern das bekannte Grün-beige und jetzt eben Nachtblau. Auch im Dienst hat sich einiges verändert. Die Sicherheit im Justizgebäude hat gehörig an Bedeutung gewonnen, nicht nur bei Strafprozessen. Wie Geschäftsleiter Josef Robl berichtet, begleiten die Wachtmeister bei Bedarf auch Ziviltermine, etwa beim Familiengericht. Was viele nicht wissen: Die Wachtmeister sind neben dem Sitzungsdienst für die Abwicklung des Postein- und -ausgangs bei der Justiz verantwortlich.