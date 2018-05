Der 39-Jährige Weidener, der zum 1. April von seinem Vorgänger Franz Rath offiziell das Amt übernommen hat, schaute am Mittwoch bei Oberbürgermeister Kurt Seggewiß zum Antrittsbesuch vorbei. Als Chef von 530 Mitarbeitern im BRK-Kreisverband trage er eine große Verantwortung. Zu seinem Aufgabenbereich zählten neben dem Rettungsdienst auch vier Seniorenheime, der ambulante Pflegedienst, die Blutspenden, Kleiderkammern, Wasserwacht, Bergwacht und das Jugendrotkreuz. "Ein umfangreiches Gebiet, auf das ich mich sehr freue", sagte Galitzdörfer. Herausforderungen stünden vor allem in der ambulanten und stationären Pflege bevor, auch vor dem Hintergrund des neuen Pflegegesetzes. Zudem mache sich der Fachkräftemangel bemerkbar, sagte der Kreisgeschäftsführer. Dem pflichtete auch OB Seggewiß bei. Er sei gespannt, wie sich die neue Ausbildungsrichtlinie im Berufsbild Krankenschwester auswirke. Ab 2019 müssten sich Anwärter bereits nach dem 1. Ausbildungsjahr für eine Fachrichtung entscheiden, ob sie im Krankenhaus oder in der Altenpflege arbeiten wollen.Galitzdörfer möchte neben der Jugendarbeit auch die Ehrenamtlichen stärken. "Sie sind die wichtigste Säule der Rotkreuz-Arbeit. Ohne Ehrenamtliche könnten wir viele Einsätze, wie zum Beispiel beim Großbrand im Neustädter Altenheim oder auf dem Frühlingsfest, nicht stemmen." Der Weidener kennt die Arbeit beim Roten Kreuz seit seinem 16. Lebensjahr. "Damals stand ich als Wasserwachtler am Beckenrand im Schätzlerbad." Nach zahlreichen Einsätzen in den BRK-Bereitschaften und Führungslehrgängen war Galitzdörfer zuletzt sieben Jahre lang Kreisbereitschaftsleiter und vertrat damit 1500 Kameraden. Beste Voraussetzungen für das neue Amt.