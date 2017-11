Ein großer Tag für die Pfarreiengemeinschaft Mantel und Neunkirchen. Dekan Johannes Lukas führt den neuen Pfarrer Stephan Rödl feierlich in die Gemeinde ein.

Neunkirchen. Der Dekan übertrug Pfarrer Rödl im Auftrag des Bischofs die Pfarreiengemeinschaft Mantel mit der Kirche St. Peter und Paul und Neunkirchen mit St. Dionysius. Hinter den Fahnen des katholischen Frauenbundes, der KAB und den Kolpingverbänden zogen rund zwei Dutzend Ministranten und Konzelebranten mit dem neuen Pfarrer in die Kirche in Neunkirchen ein. Am Portal überraschten die Kindergartenkinder um Leiterin Lydia Hofmann die Geistlichen mit einem Lied. Kirchenpfleger Willibald Fuchs und die Sprecherin des Pfarrgemeinderates Brunhilde Spannl schenkten Rödl eine Holzskulptur der Weidener Holzkünstlerin Irene Meier, die einen Weinstock mit Rebe zeigt.Für die evangelischen Nachbargemeinden Mantel und Neunkirchen kam Pfarrer Andreas Ruhs. Er wünsche sich für die Zukunft eine Fortsetzung der guten ökumenischen Zusammenarbeit und übergab in einer Luthertasche ein Buchgeschenk. Noch vor dem Segen durch den neuen Pfarrer sprachen die Vertreter der Pfarrgemeinderäte und Kirchenverwaltungen. In Vertretung des Oberbürgermeisters von Weiden begrüßte Stadtrat Alois Schinabeck den neuen Pfarrer und bot die Zusammenarbeit der Stadt insbesondere in Bezug auf den katholischen Kindergarten an, machte aber auch deutlich, dass die Finanzlage der Stadt keine Geschenke zulasse. Der Manteler Bürgermeister, Stephan Oetzinger, überbrachte eine Spende für das Kinderhaus St. Elisabeth Mantel und wünschte sich eine gedeihliche Zusammenarbeit der beiden Pfarrgemeinden unter neuer Führung.