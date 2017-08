Alle zwei Jahre gibt die Adressbuchverlagsgesellschaft Ruf in enger Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung ein Adressbuch heraus, das die Bürger in Weiden über alles Wissenswerte in der Stadt informieren soll. Seit 1905 dient es als Nachschlagewerk und Stadtlexikon. 2017 erscheint nun die 31. Ausgabe.

Die vorliegende Neuauflage enthält neben einem Verzeichnis mit Einwohner- und Firmendaten auch Beiträge aus den Bereichen Wirtschaft, Soziales, Bildung, Kultur und Freizeit. Immer in Bewegung: Das ist das Motto in dieser Ausgabe. Der Simultankirchenradweg durch die Oberpfalz ist ein touristischer Insidertipp nicht nur für Radsportfans. Motto: Sport und Kirchengeschichte erbauen Körper und Geist. Vorgestellt werden auch die Max-Reger-Halle und die Franz-Grothe-Schule.Für Menschen mit Einschränkungen sind die Kontaktdaten zum hauptamtlichen kommunalen Behindertenbeauftragten enthalten. "Auf die Auszeichnung unserer FOS/BOS mit dem Signet ,Bayern barrierefrei' der Bayerischen Staatsregierung sind wir mit Recht stolz", ergänzt Norbert Schmieglitz, Pressesprecher der Stadt Weiden. Ebenso hoch im Kurs stünden die Serviceleistungen der Wirtschaftsförderung. Das Adressbuch ist kostenlos erhältlich in der Bürgerinformation im Neuen Rathaus, in der Volkshochschule, der Weidener Bahnhofsbuchhandlung sowie bei den Buchhandlungen "Rupprecht" und "Stangl & Taubald" solange der Vorrat reicht. In den nächsten Tagen geht allen Haushalten eine Abholkarte als Postwurfsendung zu.