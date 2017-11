Das gibt es: Ein Leben als Herzpatient, ohne das Rattengift Marcumar. Oder ein Herzklappenproblem, das ohne Operation behoben werden kann. Ärzte berichten über diese Neuerungen in der Herzmedizin beim 32. Medizinischen Forum in der Max-Reger-Halle.

Professor Michael Näbauer, Oberarzt der Universitätsklinik München-Großhadern, stellte neue Strategien zur Behandlung von Herzklappenerkrankungen vor: Gerade Patienten mit einer undichten Mitralklappe und zahlreichen Zusatzerkrankungen könnten nun auf eine Herzoperation verzichtet. Die Behandlung erfolge stattdessen über einen Katheter-Eingriff.Von seinen Erfahrungen bei der Behandlung von Herzrhythmusstörungen berichtete Dr. Richard Laun, Leitender Oberarzt an der Medizinischen Klinik II in Weiden. Hauptgefahr dabei sei das Auftreten von Schlaganfällen. Deshalb werde seit vielen Jahren das Rattengift Marcumar zur Blutverdünnung eingesetzt. "Aber es geht auch anders", meinte Laun. Neue, weiterentwickelte Medikamente, sogenannte oral verfügbare Antikoagulantien, könnten das Risiko eines Schlaganfalls ebenfalls eindämmen.Den Fortbildungsabend beendete Professor Robert Schwinger, Chefarzt der Medizinischen Klinik II in Weiden. Er erörterte anhand von aktuellen Daten den risikoreichen Zusammenhang zwischen Herzerkrankungen und Diabetes mellitus sowie Fettstoffwechselstörungen. Das Forum ermöglicht eine Kooperation der ärztlichen Kreisverbände Weiden, Neustadt, Tirschenreuth und Schwandorf mit der Medizinischen Klinik in Weiden.