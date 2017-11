Georg Löchel nimmt das Älterwerden mit Humor. Seine Gedanken formuliert er im Neuen Tag in seinen "Betrachtungen zum Altwerden." Zuletzt über Zahnputzzeug im Kühlschrank. Jetzt über das Leid mit den Beipackzetteln.

Der Autor Geboren wurde Löchel am 7. November 1932 in Magdeburg als Sohn eines Offiziers. Er wuchs in Erfurt auf und heiratete 1953 Frau Brigitte, mit der er vier Kinder hat. Fünf Jahre später flüchtete das Paar nach Würzburg. "Ich war nicht der richtige Mann, um in der DDR zu bleiben." Als Sohn aus einer recht wohlhabenden Familie habe er dort keine beruflichen Perspektiven gehabt.



In Würzburg arbeitete Löchel in der Schadensbearbeitung einer Versicherung. 1968 kam er berufsbedingt nach Weiden. An der Oberpfalz schätzt er vor allem die Natur. Auch mit den Menschen kommt er mittlerweile klar, auch wenn es da anfangs Schwierigkeiten gab. "Die haben mich nicht verstanden und ich sie auch nicht." (ehi)

Das ist ja auch so ein unmögliches Ding. Wissen Sie, verehrte Leser, warum die Pillenschachteln immer größer werden? Sie ahnen es: Weil die Beipackzettel immer umfangreicher sind. Und dann werden die auch noch so winzig bedruckt, dass man Mühe hat, sie zu entziffern. Viele in unserem Alter müssen die Lupe nehmen. Viele schmeißen sie auch weg.Abgesehen davon, dass diese Riesenschriftsätze so sinnig in der Schachtel drin stecken, dass sie immer auf der Seite raus geholt werden müssen, die man gerade öffnet. So, jetzt hat man das Ding draußen, rollert es auf, es wird größer und größer, und versuchen sie mal, es dann wieder zusammen zu bringen, wie es war - das geht einfach nicht. Die Folge: Es wird irgendwie zusammengeknüllt und füllt dann die halbe Schachtel und sie haben keinen ausreichenden Platz für die Pillen.Ja, der Hersteller hat sich schon was gedacht bei der Produktion. Und was da alles so draufsteht: Das geht los bei Darmschmerzen diffuser Art, die allerdings bis zur Blutung führen können. Dafür gibt's auch ein tolles lateinisches Wort, am Ende steht ein möglicher Tod. Na, prost Mahlzeit!Und wenn man weiter liest, dann kommt immer wieder der Hinweis, dass man die Dinger um Himmels Willen nicht bei irgendwelchen Überreaktionen oder Unverträglichkeit mit Mitteln nehmen soll, die dann in einer eigenen vierseitigen Rubrik aufgeführt werden. Da sind Namen drauf, die man im ganzen Leben noch nicht gehört hat. Natürlich in Lateinisch oder Griechisch.Oder wissen Sie, verehrter Leser, was zum Beispiel Stevens-Johnson-Syndrom, Toxische Epidermale Nekrolyse oder Erythema Multiforme sind? Dazu kommt eine halbe Seite einer möglichen Hypotonie, Sinusitis, Parathesien und einer möglichen Impotenz, verbunden mit Angstzuständen und Haarausfall.Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Nachdem ich mich mühsam durch den Aufklärungsbogen hindurchgelesen hatte, schleppte ich mich voller Todesahnungen zu meinem Hausarzt, der mir lapidar riet: "Schmeißen Sie das Zeug weg!" Recht hat er. Übrigens ein von mir sehr verehrter, trinkfester Mann, der schon sehr viel erlebt hat in seinem Leben. Ich habe seinen Ratschlag befolgt und nicht mehr so viel in mich rein gehört.Das ist ja das Komische! Kaum zwickt's dich irgendwo, versuchst du die Ursache zu ergründen und dann kommt dir der Beipackzettel in die Hände und dann wird der rauf und runter gelesen, bis irgendwas passt. Und schon biste krank. Das ging doch früher irgendwie anders. Aber man sollte auch eine Lanze brechen für die Pharmaindustrie, die sich natürlich nach allen Seiten absichern muss, weil sie ja sonst eventuell in Prozesse verwickelt werden könnte, die endlos dauern und dann doch im Sande verlaufen, weil sie nämlich die Richter trotz vorliegender Gutachten, die sich alle widersprechen, die aber einen Haufen Geld für die Experten einbrachten, die sich auch nicht im Klaren sind, was eigentlich nun passiert ist.Ein Patient ist tot, ein Anderer hat ständig Harndrang (soll er nicht so viel saufen), dem Anderen fallen die Haare aus, die früher noch gar nicht da waren und die sich dann leicht grün verfärbt hatten. Was soll denn da rauskommen, als ein windiger Vergleich, von ebenso windigen Anwälten durchgeboxt, die aber wahnsinnige Honorare berechnen. Na ja, eigentlich ist das alles bekannt. Aber kein Mensch traut sich oder ist in der Lage, gegen diesen Irrsinn mal vorzugehen. Damit müssen wir wohl leben. Aber: Das ist doch wohl unsere Gesundheit, um die es letztlich geht.Und da sollten wir eigentlich nicht locker lassen. Also auf zum Protest! Und wie? Machen wir einen Protestmarsch! Und was kommt raus? Außer mir, zwei Freunden und einem Obdachlosen, der auf ein Bier gehofft hatte, war kein Mensch wirklich interessiert. Eigentlich erschütternd. Da kann man mal sehen, wie wir Menschlein denken und völlig uninteressiert alles so hinnehmen, was uns von der Pharmaindustrie diktiert wird. Soll man resigniert aufgeben? Also ich kämpfe weiter, und versuche meine Meinung weiter zu verbreiten. Bis jetzt finde ich, wenn ich Leute direkt anspreche, völlige Zustimmung, manche auch schauen mich fragend an und ich merke schon bald, dass die überhaupt nicht begreifen, was ich eigentlich meine und was ich will. Na ja, das ist so eine Art Kampf gegen Windmühlen.So, das war jetzt nur mal so ein Abbau meines Frustes über diese Beipack-Zettel. Hoffentlich konnte ich einigen eine Freude machen.Euer Georg Löchel