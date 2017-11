Neueste Technik an der für Schüler

"Wir müssen auf dem neuesten Stand der Technik sein." Dieses Motto wird an der FOS/BOS nicht nur verkündet, sondern auch gelebt. Jüngstes Beispiel: Die Anschaffung einer neuen CNC-Fräsmaschine. "Die im Umgang mit der neuesten Maschinentechnologie erworbenen Kenntnisse bringen den Weidener Fachoberschülern entscheidende Wettbewerbsvorteile bei der Bewerbung an Hochschulen und in Betrieben", sagte Thomas Zeidler, Lehrkraft der fachpraktischen Ausbildung Technik.

Daher war es der Schule wichtig, dass die neue Fräsmaschine eine CNC-Steuerung hat, die auch in den Betrieben verwendet wird. "Wir wollen unsere Schüler an Maschinen und Systemen ausbilden, die in der Wirtschaft eine große Rolle spielen", betonte Schulleiterin Gabriele Dill. Die Kosten von rund 90 000 Euro übernimmt die Stadt Weiden als Sachaufwandsträger der Schule.