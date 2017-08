Weiden/Neustadt. Mütter im Kreis Neustadt erhielten 68 Euro mehr Elterngeld als Mamas in Weiden. Dafür lagen die Weidener Papas bei der Höhe des Elterngelds vor den Vätern im Landkreis. Das zeigen aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts über die staatliche Unterstützung für Menschen, die im Jahr 2014 Eltern wurden. Die Erklärung ist einfach: Das Elterngeld fällt dort höher aus, wo der Nettoverdienst auch höher liegt (siehe Kasten).

So berechnet sich das Elterngeld Wer fürs Baby eine Job-Pause einlegt, erhält Elterngeld. Die Höhe richtet sich nach dem Nettoeinkommen. Das Elterngeld ersetzt mindestens 65 Prozent des nach der Geburt wegfallenden monatlichen Netto-Einkommens in der Elternzeit und beträgt monatlich maximal 1800 Euro. Mütter und Väter, deren Kind 2014 zur Welt kam, erhielten die Unterstützung maximal 14, ein Elternteil höchstens 12 Monate.

In Weiden und im Kreis Amberg-Sulzbach lag demnach das durchschnittliche Elterngeld von Vätern, deren Kinder 2014 geboren wurden, bei 1226 Euro je Monat. Im Landkreis Neustadt erhielten die Männer rund 100 Euro weniger. Für Mütter betrug das Elterngeld in Weiden im Schnitt lediglich 646 Euro - so niedrig, wie sonst nirgendwo in der Oberpfalz. Im Kreis Neustadt war es etwas mehr. Die Frauen erhielten dort 714 Euro.In der Oberpfalz bekamen Mamas am meisten Elterngeld in der Stadt Regensburg (842 Euro). In Amberg waren es 708 Euro, im Kreis Amberg-Sulzbach 746 Euro. Die Väter dagegen erhielten im Kreis Regensburg am meisten Elterngeld: 1337 Euro. Im Durchschnitt überwies der Staat an bayerische Mamas und Papas 940 Euro je Monat. Obwohl Väter mehr Elterngeld erhalten als Mütter, stellen weniger Männer den Antrag. 2014 legten in Bayern 41,7 Prozent der Väter für eines oder mehrere Kinder eine berufliche Auszeit ein, in der Oberpfalz waren es gar 43,8 Prozent. Besonders hoch war die Rate im Kreis Regensburg, wo fast jeder zweite Vater Elterngeld in Anspruch nahm. Weiden ist in der Aufstellung des Bundesamts Schlusslicht (wir berichteten). Dort bezogen nur 26,3 Prozent der Väter die finanzielle Unterstützung. Im Landkreis Neustadt waren es deutlich mehr (39,5 Prozent). Die meisten Papas pausierten zwei bis drei Monate lang vom Job.