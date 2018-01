Die 13 ist kein Glücksbringer. Das bestätigt sich für das Team von SpVgg SV, das aktuell diesen Tabellenplatz belegt. Doch das soll sich wieder ändern, appellieren die Verantwortlichen beim Neujahrsempfang.

Das Spardabank-Stadion soll für alle Gastmannschaften ein schwer einnehmbares Bollwerk sein. Vorsitzender Kurt Haas

Großer Bahnhof beim Neujahrsempfang der SpVgg SV Weiden im Jugendraum der Mehrzweckhalle. Geladen waren Sponsoren, Freunde, Politiker und Spieler. "Wir haben uns 2017 finanziell etwas schwer getan", berichtete Vorsitzender Kurt Haas. "Und zwar aufgrund der aktuellen Tabellensituation sind einige Zuschauer ausgeblieben." Die erste Mannschaft stehe derzeit auf Platz 13, was für den Verein ein ungewohnter Tabellenplatz sei.Als Ursache nannte Haas den Ausfall von drei Schlüsselspielern, die sich hätten abwerben lassen. "Auch im Amateurfußball regiert das Geld." Und weil die Bayernliga eben eine "robuste Liga" sei, tue man sich schwer, die Lücken mit Nachwuchskickern aus dem eigenen Leistungszentrum aufzufüllen. "Die setzen auf Technik und sind diese harte Gangart nicht gewöhnt." Die zweite Mannschaft belege den zweiten Platz in der Kreisliga.Den Jugendraum habe man gepachtet, weil die SpVgg keine andere Möglichkeit gesehen habe, Feste oder größere Veranstaltungen durchzuführen. Das Nachwuchsleistungszentrum betreue aktuell 220 Kinder und Jugendliche und belege bayernweit unter den Leistungszentren den vierten Platz, was aber nur am fehlenden Kunstrasen liege. Der Nachwuchs werde nicht nur fußballerisch ausgebildet, sondern auch erzogen, erklärte Haas. "Wir versuchen ordentliche Menschen und Fußballer aus ihnen zu machen."Mit dem neuen Logo eines Kämpfers wolle man die Mannschaften auf Siegerwillen trimmen. "Das Spardabank-Stadion soll für alle Gastmannschaften ein schwer einnehmbares Bollwerk sein." Und: "Wir sind sehr gut. Müssten nur mental noch besser auftreten." Am besten sei es, sich am FC Bayern zu orientieren. Bestes Beispiel: Nach dem Trainerwechsel habe sich in München am Mannschaftsbild gar nichts geändert. "Aber in den Köpfen der Spieler."Bürgermeister Lothar Höher versprach einen Kurswechsel bei der infrastrukturellen Ausrichtung der Stadt. "Wir hatten schwierige Jahre." Aber jetzt müsse dieses immense Sparen einfach mal aufhören. Sport und Kultur spielten in einer Stadt eine entscheidende Rolle. "Wir wollen die weichen Standortfaktoren wieder stärken." Ein Trainingsplatz für die jungen Spieler müsse einfach drin sein, so Höher.Michael Kurz, seit Kurzem Vorsitzender des Sponsorenvereins "Club 2021", erklärte, dass sich ein Verein wie die SpVgg mit ihren 600 Mitgliedern nicht alleine finanzieren könne. "Ohne die Wirtschaft haben wir keine Chance, zu überleben. Das muss man ganz klar sagen." Sein Versprechen: "Wir werden die SpVgg wieder in das Licht setzen, dass der Verein verdient hat. Ich gehe mit viel Euphorie an die Sache ran."In seinem Schlusswort betonte Sportkoordinator Philipp Kaufmann die Power des Vereins. "Ich wünsche uns und euch, dass wir in die Spur kommen, dass wir unsere Ziele erreichen. Unser Ziel ist der Klassenerhalt der ersten Mannschaft." Im Team befänden sich viele junge Spieler. "Wir vertrauen ihnen, aber wir erwarten von ihnen auch, dass sie das Vertrauen, dass wir in sie stecken, wieder zurück bezahlen werden." Leute

Kurt Haas will nach acht Jahren nicht länger an der Spitze stehen. Die Bombe ließ der Chef der SpVgg SV Weiden am Sonntagvormittag beim Neujahrsempfang im Jugendraum platzen. Als Nachfolger schlägt er Michael Kurz vor, den bisherigen Vorsitzenden des neugegründeten "Club 2021". "Er wird mich beerben", kündigte Haas an. Kurz bringt sich bisher als Bindeglied zwischen Verein und Wirtschaft ein. Die Stabübergabe soll in der Jahreshauptversammlung im Juli erfolgen, wenn die Neuwahlen anstehen.

Haas hatte den Verein bekanntermaßen unmittelbar nach der Insolvenz übernommen. "Als ich eingestiegen bin, war ich ja schon im knackigen Alter von 62 Jahren. Schon damals habe ich mir intern zum Ziel gesetzt, die Gesamtverantwortung mit 70 Jahren an einen Jüngeren abzugeben. Und das will ich heuer tun." Haas: "Ich glaube, es steht auch dem Verein gut an, wenn ein neuer, jüngerer Nachfolger kommt."Die Weichenstellung sei am Donnerstag bei einer "wichtigen Vorstandssitzung" gefallen, berichtete der Vorsitzende. Er wolle aber weiterhin Verantwortung tragen, unterstrich Haas. Obwohl er schon ein Leben lang mit dem Club verbunden sei, betrachte sich Kurz noch heute als Seiteneinsteiger, sagte er. "Deshalb stehe ich ihm als Senior-Berater bis 2019 weiterhin zur Verfügung." "Wir haben dann ein Jahr lang eine Doppelspitze, bei der er das Sagen haben wird." Alle Vorstände des Vereins hätten die Entscheidung akzeptiert. "Wir sind gerade dabei, das Ganze zu verjüngen und der Jugend eine Chance zu geben." Natürlich liege die letzte Entscheidung bei den Mitgliedern, die bei der Jahreshauptversammlung im Sommer darüber abzustimmen hätten, sagte Sportkoordinator Philipp Kaufmann .