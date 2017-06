In den letzten Wochen war es für Florian Ernstberger ganz schön aufregend. Der Chorherr der Prämonstratenser in Speinshart ist nun Pater Johannes Bosco. Ein weiterer Höhepunkt im Leben des Neupriesters ist nach der Feier der Klosterprimiz die Primizwoche in seiner Heimatpfarrei.

Live ins Pfarrhaus

"Schnitzelpredigt"

Neunkirchen. (kzr) Für die Feierlichkeiten hatten Pfarrgemeinderatssprecherin Brunhilde Spannl und Kirchenpfleger Willibald Fuchs viele Helfer um sich geschart.Der Primizsonntag begann für die Neunkirchener schon am frühen Morgen. Von der Dorfmitte zur Kirche legten Vereine und Verbände einen Grasweg, unterbrochen von sieben Blumenteppichen. Aufgelegt waren Symbole für die sieben Sakramente, gestaltet von der evangelischen Kirchengemeinde, Familie Heinrich, Kolping, den Firmlingen, Frauenbund, Pfarrgemeinderat und KAB. Am Sonntagmittag empfing die Pfarrgemeinde den Primizianten am Dorfplatz und geleitete ihn mit einem Kirchenzug, den die Stadtkapelle Eschenbach anführte, zur Kirche. Es reihten sich Ministranten, Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung, Erstkommunionkinder, zwölf Vereine mit Fahnen, Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Stadträte ein. 25 Priester und Pater begleiteten den Primizianten. Pfarrer Andreas Ruhs und Kirchenvorstand Hans Grajer vertraten die evangelische Gemeinde. Es folgten Eltern, Geschwister, Freunde und Bürger.Johannes Bosco erinnerte im Gottesdienst, dass er an diesem Taufstein von Pfarrer Paul Wutz vor 32 Jahren auf den Namen Florian getauft wurde. Gleich zu Beginn segnete der Neupriester das Wasser im Becken und spritzte es auf die Gläubigen in der Kirche. Weil diese Feier auch in das Pfarrhaus per Video übertragen wurde und dort Gläubige dem Gottesdienst beiwohnten, teilte er das geweihte Wasser auch hier aus. Derweil sang die Gemeinde "Ich steh am Anfang eines Weges".Den Gottesdienst gestaltete die Gruppe Laetitia unter Leitung von Christa Kneidl, an der Orgel saß Hans Dotzler. Festprediger Pfarrer Peter Brolich erinnerte an die Bedeutung von Barmherzigkeit in unserer Zeit. "Wachen Auges müssen wir unsere Welt kontrollieren, um Gottes Willen und Werk zu erfüllen." In der Welt herrsche gewaltige Unordnung. "Stehen wir vor einem Abgrund oder stürzen wir bereits?" In einer Zeit des Egoismus sei Ernstberger Priester geworden. Sein Primizspruch: "Freut euch mit den Fröhlichen, weint mit den Weinenden."Am Ende des Gottesdienstes segnete Pater Johannes Bosco die Fahnenbänder und hing jeder Fahne das Erinnerungsband an. Mit dem allgemeinen Primizsegen endete der Gottesdienst. Im Festzelt auf der Angerwiese stellte Pfarrgemeinderatssprecherin Brunhilde Spannl die Bedeutung des Tages für den Primizianten, seine Familie und Neunkirchen heraus. OB Seggewiß unternahm einen historischen Exkurs zum besonderen Verhältnis zwischen Kloster Speinshart und der Stadt Weiden.Während des Essens unterhielt Pfarrer Markus Schmid als Praktikumspfarrer mit der "Suppenpredigt" die Festgäste. Weil keine Suppe serviert wurde, wurde es eine "Schnitzelpredigt", in der Anspielungen auf die stattliche Figur des Neupriesters nicht fehlen durften. Pfarrer Andreas Ruhs freute sich, dass auch die evangelische Gemeinde eingebunden worden war. Nach Kaffee und Kuchen kam "hoher Besuch aus Rom". Der Pfarrer von Kirchenlaibach, der zweiten Praktikumspfarrei, überbrachte als "römischer Bischof" die Grüße von Papst Franziskus. Die Kindergartenkinder gratulierten mit Liedern, begleitet von Leiterin Lydia Hoffmann. Sie sagten dem Neupfarrer, wie wichtig es sei, keine langen Predigten zu halten.