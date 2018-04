Die Vereine aus Neunkirchen und der Umgebung wollen ab sofort gemeinsame Sache machen. Unter dem Motto "Ein Dorf - eine Gemeinschaft" gründen sie am Sonntag, 22. April, den Verein "Dorfgemeinschaft Neunkirchen und Umgebung e.V." Die Idee kam den Beteiligten bei der Planung für das Dorffest. Die Antragsteller der ersten beiden Veranstaltungen waren die Kirchen des Dorfes gewesen. Für die Fortsetzung in diesem Jahr wollte jedoch kein Verein die alleinige Verantwortung übernehmen.

"Nachdem die beiden bisherigen Dorffeste jeweils ein großer Erfolg waren, wurde die Gründung eines Vereins notwendig. Denn für uns, die Neunkirchener Bevölkerung, war klar, dass wir weitere Dorffeste abhalten werden", erklärt Renate Jahreis, Hauptorganisatorin des vergangenen Dorffestes, den Anlass der Gründung. Ziel des Vereins sei die Förderung des sozialen Zusammenhalts, der Heimatpflege, des Denkmalschutzes und des bürgerschaftlichen Engagements zugunsten wohltätiger Zwecke, so Jahreis.Verwirklicht werden soll dieses Vorhaben unter anderem durch die Ausrichtung von kulturellen Veranstaltungen und Festen unter Einbeziehung der Ortsvereine. Welche Positionen die Verantwortlichen der einzelnen Vereine übernehmen, wird bei der Gründungsversammlung am Sonntag, 22. April, im Feuerwehrhaus in Neunkirchen von den Beteiligten entschieden.