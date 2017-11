Am vergangenen Dienstag wurde zwischen 13.55 und 14.15 Uhr im Real-Markt in der Neustädter Straße einem Mann die Geldbörse aus der Hosentasche entwendet. Am Ende hatte er jedoch Glück im Unglück.

Genauere Hinweise über den Täter konnte das Opfer laut Polizei jedoch nicht geben. Wenige Zeit nach der Diebstahlmeldung wurde die Geldbörse auf dem Parkplatz des Real wiedergefunden, wobei der darin enthaltene Geldbetrag jedoch fehlte.Die Polizei ermittelt deshalb nun wegen Taschendiebstahls. Für Hinweise setzen Sie sich bitte mit der Polizeiinspektion Weiden unter der Telefonnummer 0961-401-320 in Verbindung.