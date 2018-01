Seit über einem Jahrzehnt fördert der Freundeskreis der Evangelischen Landjugend die Jugendarbeit sowohl regional und als auch überregional. Dass die Mitglieder mit der Vorstandsarbeit zufrieden sind, belegt die Wiederwahl von Vorsitzendem Martin Beutner.

Martin Beutner führt weiter den Vorsitz des Freundeskreises der Evangelischen Landjugend zusammen mit Ulrike Kraus. Ihnen stehen Margit Drechsler und Gerd Miederer als Stellvertreter zur Seite, die beide ebenfalls bereits in der Vorstandschaft waren. Alter und neuer Kassier ist Hans Miederer. Schriftführerin wurde Helga Brunner, die Walter Prölß ablöste. Die Beisitzer Anja Beutner und Reinhard Brunner komplettieren die Vorstandschaft. Prölß führte das Amt des Schriftführers sechs Jahre mit Bravour wie kein anderer, hieß es.Pfarrer Andreas Ruhs gab anfangs die Jahreslosung 2018 aus: "Ich will den Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst." So steht es geschrieben in der Offenbarung 21,6. Ruhs fand die richtigen Worte zur Auslegung dieser Jahreslosung und dankte den Engagierten mit Kalendern und Präsenten für das Mitwirken in der Kirchengemeinde.Bezirksreferentin Franziska Schmidt und Bezirksvorsitzender Michael Dendorfer lobten in ihren Grußworten die Arbeit des Freundeskreises. Weiter wurde die besondere Struktur des Vereins hervorgehoben, der es sich auf die Fahnen geschrieben habe, Jugendarbeit regional und auch überregional zu fördern. 2017 wurde ein Großteil des Erlöses vom Hoffest der Familie Brunner für Jugendorganisationen gespendet.Weiter konnten zehn Mitglieder gewonnen werden, so dass in den Reihen des Freundeskreises wieder Theater gespielt werden kann. Derzeit wird schon fleißig das Stück "Der Onkel aus Amerika" geprobt. Dieses wird am 9., 10., 17., 23. und 24. Februar jeweils um 20 Uhr im Alten Schulhaus Neunkirchen aufgeführt. 2017 standen Aktivitäten wie die Vorbereitung des Erntedankfestes, das Osterfrühstück, aber auch Bowling, Radfahren, Nachtwandern und Grillen auf dem Programm. Bei einem Ausflug nach Waldsassen besichtigten die Teilnehmer die Stiftlandsbibliothek und die Lebkuchenmanufaktur Rosner. Höhepunkt im Jahr 2017 war das Hoffest bei Familie Brunner. Die beigetretenen Theaterspieler führten das Stück "Gott sei dank san d' Weiber furt" auf.