Die Briefwahl wird 60. Erstmals konnten Wähler 1957 ihren Stimmzettel daheim ausfüllen. Jetzt tun dies mehr Bürger denn je. Das Weidener Wahlamt meldet einen Anteil von über 24 Prozent.

Der Trend zur Briefwahl ist ungebrochen. Knapp eine Woche vor der Bundestagswahl haben die Mitarbeiter der Wahlabteilung über 8 000 Anträge auf Erteilung eines Wahlscheins bearbeitet. Damit wurde bereits die Gesamtanzahl aller bei der Bundestagswahl 2013 ausgestellten Briefwahlunterlagen erreicht.Ursprüngliche Intention des Gesetzgebers war es, allen Wahlberechtigten zu ermöglichen, ihr Wahlrecht persönlich auszuüben, auch wenn sie sich am Wahltag etwa aus beruflichen Gründen nicht im Wahlbezirk aufhielten oder aus Alters- und Gesundheitsgründen nicht im Wahllokal wählen konnten. Seit der Bundestagswahl 2009 ist die Notwendigkeit, mit solchen Gründen die Teilnahme an der brieflichen Abstimmung zu beantragen, ersatzlos entfallen.Briefwahlunterlagen können persönlich im Briefwahlbüro (Zimmer 0.42, Erdgeschoss, Neues Rathaus) oder rund um die Uhr online auf der Homepage der Stadtverwaltung ( www.weiden.de unter der Rubrik "Wahl 2017") beantragt werden.Die Möglichkeit zur Beantragung von Briefwahlunterlagen besteht bis diesen Freitag, 22. September, 18 Uhr. Das Neue Rathaus ist an diesem Tag durchgehend von 7.30 bis 18 Uhr geöffnet. Zur Antragstellung kann das auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigungskarte vorgedruckte Formular verwendet werden. Rote Wahlbriefe können in der Bürgerinfo im Neuen Rathaus abgegeben oder in die Briefkästen am Zentral- und Hintereingang zur Gebühren-Zahlstelle am Neuen Rathaus bis Sonntag, 18 Uhr, eingeworfen werden.