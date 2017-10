Norbert Schulze schließt zwei Ausbildungen ab, wird Kürschner und Bürokaufmann. Sein Herz schlägt jedoch für etwas ganz anderes: Schulze will Ballett tanzen. Als einer der wenigen Männer in der Oberpfalz.

Jedes Semester vortanzen

Anfänger und Profis

Sein Interesse für Tanzen wird bei einem Tanzkurs in der Hauptschule geweckt. Nach dem Abschlussball ist des jungen Norbert Schulze Leidenschaft so groß, dass er weitermacht. Der damals 17-Jährige besucht Kurse für Paartanz der Tanzschule Höllriegel und der VHS in Weiden, legt Abzeichen in Bronze, Silber, Gold ab. Dann nimmt er an einem Jazztanzkurs teil. „Man sollte immer so viel wie möglich ausprobieren“, findet er. Als die Schule Höllriegel Ballett anbietet, ist Schulze gleich dabei. An eine Profi-Karriere ist vorerst aber nicht zu denken.Norbert Schulze ist auf einem Dorf in der nördlichen Oberpfalz aufgewachsen. In Weiden absolviert er eine Ausbildung zum Kürschner. Dabei lernt der junge Mann, wie aus Tierfellen Pelzbekleidung hergestellt wird. „Meine Eltern hatten nicht die Möglichkeit, mich zum Ballettunterricht zu fahren“, sagt der 47-Jährige. Deshalb kauft er sich von seinem Lehrlingsgehalt ein Auto, um selbst zu fahren.An den Wochenenden erhält er Unterricht in Regensburg. „Ich wollte das unbedingt machen.“ 1992 gelingt ihm die Aufnahmeprüfung an der Hochschule für Darstellende Kunst in Mannheim/Heidelberg – nach nur fünf Jahren Ballettunterricht. Normalerweise beginnen Tänzer schon im Kindesalter mit klassischem Ballett, trainieren viele Jahre hart, um für eine Profi-Ausbildung an einer Schule zugelassen zu werden.„Die Hochschule in Mannheim/Heidelberg gehört zu den renommiertesten Schulen im deutschsprachigen Raum“, sagt der Oberpfälzer. Jedes Semester muss der Künstler vortanzen und wird benotet. Neben der Ausbildung nimmt er einige Engagements an, tanzt als Gast an den Theatern Trier und Koblenz, erhält Einladungen ans Junior Ballett of Dublin und ans Konservatorium in Alicante, Spanien. Schulze beendet die Hochschule mit dem Diplom in Bühnentanz.Der junge Mann tanzt dann vor allem am Staatstheater in Mainz, am Nationaltheater in Mannheim, am Pfalztheater in Kaiserslautern und am „Unterwegstheater“ in Heidelberg. Der Künstler macht bei Musicals mit und ist Mitglied der Gruppe „Companie Marco Santi“ in Stuttgart. Bis er 30 Jahre alt ist, dreht sich Schulzes Leben um Pirouetten.Doch dann ist Schluss. Wie bei den meisten Tänzern macht auch beim Oberpfälzer der Körper irgendwann nicht mehr richtig mit. Viele Tänzer geben ihren Beruf auf, wenn sie zwischen 30 und 40 Jahre alt sind. Norbert Schulze orientiert sich neu. Er beginnt erneut eine Lehre und wird Bürokaufmann.„Zweieinhalb Jahre habe ich gar nichts mit Ballett gemacht“, erinnert er sich. Dann packt ihn die Leidenschaft wieder, er fängt mit dem Training an und wird Ballettlehrer. Seit 15 Jahren unterrichtet der 47-Jährige nun an der Ballettakademie „Bottaini Merlo International Center of Arts“ in München. Nun könne er das weitergeben, was ihm am Herzen liege.Wenn Norbert Schulze nicht im Ballettsaal steht, Anfänger, gut ausgebildete Amateure oder ehemalige Profis zu Übungen an der Stange oder zu Sprüngen anleitet, ist er Chef des Kundensupports einer IT-Firma in München. Seit einem Jahr gibt Schulze an den Wochenenden Unterricht an der VHS Weiden, in „wunderschönen Ballettsälen“. Auch der Lehrer lernte bei der VHS das Tanzen. Norbert Schulze steht wieder dort, wo seine Karriere begann.