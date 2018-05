Max-Reger-Mittelschüler üben sich im Nordic Walking

Große Schritte

Gut gefallen

Stephan Popp, der Landestrainer des bayerischen Skisports, war im April an der Max-Reger-Mittelschule in Weiden zu Gast. Die Aktion hatten unsere Lehrerinnen Julia Lindner und Stefanie Ram mit dem Bayernwerk organisiert. Stefan Popp brachte der Klasse 6b GTK und den Mädchen der Klassen M 10a und M 10b spielerisch das Nordic-Walking bei. Die Walkstöcke organisierte der Landestrainer selbst und auch die Größeneinteilung übernahm er.Nach der Begrüßung erfuhren die Teilnehmer, dass große Schritte wichtig beim Nordic-Walking sind. Außerdem sorgen die großen Schritte für einen "knackigen Po". Am Anfang wurden die Stöcke nur "mitgeschleift", aber nach einigen Runden zeigte der Trainer, wie sie beim Gehen richtig eingesetzt werden. Stephan Popp lehrte die Schüler den Umgang mit den Stöcken mit einigen Reaktions- und Koordinationsspielen. Ein Schüler hielt die Arme eng, der Partner gegenüber weit auseinander.Auf ein Signal sollten die Stöcke gleichzeitig geworfen und gefangen werden. In Kleingruppen stellten sich die Schüler im Kreis auf. Ein Stock wurde von jedem Schüler in der Kreismitte festgehalten. Dieser musste stehen bleiben, während die Buben und Mädchen auf Ruf "Banane" oder "Erdbeere" nach rechts oder links wechselten. Schwieriger wurde es mit "Apfel". Auf dieses Signal mussten sich die Schüler um sich selbst drehen, ohne dass der Stock auf den Boden fiel. Nach diesen Übungen walkten alle eine kleine Runde durch einen Park.Den jüngeren Schülern hat es ausgesprochen gut gefallen. Sie hatten Spaß und haben sich besonders bei den Aufwärmspielen gut amüsiert. Annas Fazit: "Ich dachte nicht, dass die Aktion heute so viel Spaß machen würde". Nico meint: "Nordic Walking macht meine Mama, jetzt kann ich es auch". Doch auch die älteren Schüler fanden Gefallen daran. Nach dem 20-minütigen Walk machten sie noch einige Erinnerungsfotos und gaben danach die Stöcke wieder ab.Von Anna Menzel, Jasmin Smarsly, Aylin Völkl, Michelle Wild und Dilara Karakisli, Max-Reger-Mittelschule Weiden