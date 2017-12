Nicht ein Haus aus Pfefferkuchen fein ist da in Oslo entstanden, sondern eine ganze Stadt: Weiden. Rechts die "Beanery", links die Josefskirche, inmitten das Alte Rathaus mit Zuckerguss und Schokolinsen. So buk es Familie Bakke.

Dazu inspirierte sie die Weidenerin Christina Wurst. Die 30-Jährige ist die künftige Frau von Erlend Bakke. Im Oktober zog die ehemalige Elly-Abiturientin mit ihm von London nach Oslo. Kennengelernt hatten sich der Buchautor ("Never Work Again: Weniger Arbeiten - Mehr Verdienen - Die Freiheit Leben") in New York, wo er der Weidenerin im Juni auch den Heiratsantrag machte. Danach besuchte Familie Bakke erstmals Weiden - "und war begeistert von dieser liebenswerten, bezaubernden, freundlichen Stadt", erinnert sich die Mutter der Braut, Angelika Wurst. Und so entstand heuer bei der traditionellen Weihnachtsbäckerei Weiden. Eine Stadt zum Anbeißen? "Davon gehe ich leider aus." Repro: Wilck