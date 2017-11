Weiden/Nürnberg. "Alles einsteigen" für eine nostalgische Zugfahrt durch das Jahr 2018: Zum mittlerweile achten Mal gibt der Nürnberger Johannes Wiemann den Kalender "Mit der Eisenbahn durch Land und Zeit" heraus. Der Betrachter wird zu einer Zeitreise auf Schienen durch die Oberpfalz der 1960er und 1970er Jahre eingeladen.

Farbfotos im Großformat führen in eine Zeit zurück, als die Lokalbahn noch zum Alltag der Menschen gehörte. "Sämtliche Bilder sind während des Regelbetriebs entstanden", versichert der Herausgeber. Beispielsweise rollt im August ein Nahverkehrszug in den Bahnhof Schönsee ein, auf dem September-Blatt (Bild) ist die Weiterfahrt einer Dampflok der Baureihe 064 337 vom Haltepunkt Burkhardsrieth abgedruckt. Die Motive stammen von Günter Haslbeck, Dieter Koblovsky, Ferdinand Leja, Peter Raßkopf und aus dem Nachlass von Wilfried Sommer.Der Jahresplaner ist zum Preis von 19,90 Euro im Buchhandel oder beim Herausgeber per E-Mail unter info@wiemannverlag.de erhältlich. Außerdem gibt es zu jedem Kalender ein Dampfzug-Poster und einen zusätzlichen Jahresplaner mit Eisenbahn-Motiven. Weitere Infos unter www.wiemannverlag.de. Repro: Mardanow