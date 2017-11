Am Mittwoch war ein Oberarzt (50) des Klinikums wegen schweren sexuellen Missbrauchs verurteilt worden. Als ob nichts gewesen wäre, trat er am Donnerstagmorgen den Dienst in der Notaufnahme an. Wenige Minuten später eröffnete ihm die Leitung der Kliniken AG die Suspendierung.

Versäumnis bei Regierung

Fast in Weiden vor Gericht

Das läuft an uns vorbei. Das kann es doch nicht sein. Josef Götz, Vorstand Kliniken Nordoberpfalz AG

Warum erst jetzt? Immerhin hat der Mediziner schon im November 2016 in erster Instanz die Taten gestanden. Vorstand Josef Götz macht keinen Hehl daraus, dass er über den Ablauf nicht glücklich ist: "Wir haben nichts gewusst. Das geht an uns vorbei. Das kann es doch nicht sein."Die "Mitteilung in Strafsachen" (Mistra) gegen Angehörige der Heilberufe erfolgte mit Anklageerhebung am 6. Juli 2016. Die Staatsanwaltschaft Magdeburg informierte die Landesärztekammer und die Regierung Oberbayern. Nach Auskunft von Landgerichtssprecher Christian Löffler wurde eine Abschrift der Anklage versandt. Die Klinik wurde nicht informiert. Eine Mitteilung an den Arbeitgeber sei gesetzlich auch nicht vorgesehen, so der Magdeburger Oberstaatsanwalt Frank Baumgarten.Im November 2016 wurde der aus dem Allgäu stammende Arzt am Amtsgericht Magdeburg schuldig gesprochen (3 Jahre 3 Monate, in der Berufung 2 Jahre 9 Monate). Er war geständig. Ja, er habe sich im Dienst im Bereitschaftsdienstzimmer seines damaligen Einsatzortes, dem Krankenhaus Tirschenreuth, "live" dem Missbrauch einer 13-Jährigen zugeschaltet. In der Folge fuhr er zwei Mal ins 400 Kilometer entfernte Wernigerode, um mit einem anderen Mann das Kind selbst zu missbrauchen.Die Regierung von Oberbayern, zentrale bayerische Approbationsstelle, wollte die Approbation im Oktober 2016 ruhen lassen. Allerdings versäumte es die Regierung, den Sofortvollzug anzuordnen. Dies hatte zur Folge, dass eine Klage des Mediziners beim Verwaltungsgericht Regensburg automatisch aufschiebende Wirkung hatte. Der Entzug der Zulassung ruht damit bis zu einem rechtskräftigen Urteil. Das gibt es bis heute nicht: Verteidiger Rouven Colbatz hat schon Revision angekündigt.Niemand informierte den Arbeitgeber. "Wir müssen abwarten, bis ein Beschluss oder ein Urteil erfolgt ist", sagt Dagmar Nedbal, Sprecherin der Landesärztekammer. "Wir sind nicht die Vollzugsbehörde." Tatsache ist aber auch, dass die Landesärztekammer um die Brisanz wusste: Schon im November 2016 hakten zwei Reporter aus Sachsen-Anhalt in München nach, warum der Arzt noch im Dienst sei, und berichteten kritisch darüber. Dagmar Nedbal hält es für "unglaubwürdig", dass man in Weiden gar nichts wusste: "Die Kliniken AG kann sich jetzt nicht den schlanken Fuß machen und sagen, sie hätte nichts gewusst. Immerhin gab es einen Durchsuchungsbeschluss."2014 sprachen tatsächlich Weidener Kripobeamte im Klinikum vor, um den Beschuldigten zu befragen - ohne Zuhörer. Sie legten zudem einen Beschlagnahmebeschluss vor, um Daten von einem Rechner zu ziehen. Vorstand Götz hat dieses Schriftstück hervorholen lassen: "Das Delikt ist geschwärzt." Zudem wurde ein Spind durchsucht. "Das war 2014. Daraufhin haben wir nie wieder etwas gehört", so Götz. "Wir gingen davon aus, das hätte sich nach einem Anfangsverdacht zerschlagen." Der Mediziner spielte die Sache herunter ("versehentlich auf Sex-Seiten gekommen")."Wir haken nach, warum wir nicht informiert wurden", kündigte Götz am Montag an. Man wolle geeignete Vorkehrungen für die Zukunft treffen. Im konkreten Fall sei nichts passiert. "Aber bei diesen Neigungen im Nacht- und Notdienst kann so etwas auch eskalieren. Wir müssen unsere Patienten schützen." Die Landesärztekammer will den Fall auch nicht auf sich beruhen lassen, kündigte Sprecherin Nedbal an. "Unser Vizepräsident Dr. Rechl geht dem nach." Er nehme dazu Kontakt zur Regierung Oberbayern auf. "Wir haben auch kein Interesse daran, dass solche Leute weiter behandeln."Um ein Haar wäre übrigens alles ganz anders gekommen: Das Verfahren gegen den Mediziner war 2014 auch der Weidener Staatsanwaltschaft angeboten worden. Das ist möglich, weil der Beschuldigte hier seinen Wohnsitz hat. Der Arzt wäre dann in Weiden vor Gericht gekommen. Der Staatsanwalt empfahl aber - sinnvollerweise -, die Ermittlungen in Sachsen-Anhalt zu bündeln. 2014 war in Wernigerode der Pädophilen-Ring aufgeflogen. Eine Mutter aus Quedlinburg hatte die Tochter ab ihrem 10. Lebensjahr Männern angeboten. Das Mädchen zeigte den Missbrauch an. Bei Befragungen nannte sie Vorname, Beruf und Wohnort ihres Peinigers aus Weiden.

Von Christine Ascherl

Ein Arzt arbeitet ein Jahr lang weiter, obwohl er des schweren sexuellen Missbrauchs schuldig ist. Wie geht das? Die "Mistra" soll das verhindern: die "Mitteilung in Strafsachen" bei Heilberufen. Sie erfolgt immer dann, wenn sich durch einen Tatvorwurf Zweifel an der Eignung ergeben. Dies ist erfolgt. Die Magdeburger Staatsanwaltschaft informierte die zuständige Berufskammer und die zuständige Behörde. Wie vorgeschrieben.Nur: Das blieb folgenlos. Denn der Arbeitgeber erfuhr davon nichts. Die Staatsanwaltschaft kann ihn nicht nicht informieren, weil dies in der "Mistra"-Anordnung des Justizministeriums nicht vorgesehen ist. Und die, die es wussten, sagten nichts. Die Bayerische Landesärztekammer kündigte am Montag an, über diesen Fall mit der Regierung von Oberbayern "in Kontakt zu treten". Immerhin.___E-Mail an den Autor:christine.ascherl@oberpfalzmedien.de