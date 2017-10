Am Schlörplatz findet sich künftig nicht nur das Denkmal für dessen Namensgeber. Ein "Meilenstein" erinnert zudem an Max Reger.

Vor der Sparkassen-Filiale enthüllten am Samstag Oberbürgermeister Kurt Seggewiß und Alfred Wolf vom Geschichtspark Bärnau/Tachov den "Meilenstein der Geschichte". Denn für jede Gemeinde, die am Begleitprogramm zur Bayerisch-Böhmischen Landesausstellung teilnimmt, wird ein solcher "Meilenstein" entworfen und künstlerisch gestaltet. Im Zuge diess Projekts sollen 16 Steine und 20 Infotafeln errichtet werden, so dass es am Ende 35 "Meilensteine" gibt.Damit soll nach dem Willen der Verantwortlichen ein einmaliges grenzüberschreitendes Band an Kunstwerken entstehen, die eine Brücke zwischen den beiden Ländern bilden und die jahrhundertelange enge kulturelle Verbindung wiederbeleben. Schließlich entfaltete sich das Reich Karl IV. im Mittelalter von Prag bis Luxemburg. Wie Stadtarchivarin Petra Vorsatz betonte, habe man sich als Standort für den Platz vorm ehemaligen "Schwarzen Bär" entschieden, weil Reger dort gerne eingekehrt sei. Wolf, ehemaliger zweiter Bürgermeister der Knopfstadt Bärnau, sprach von einem nachhaltigen Wert. Weil Geschichte hier in Stein gegossen sei, werde dieser "Meilenstein" wohl Jahrhunderte überstehen. Jede Gemeinde präsentiere ihre eigene Persönlichkeit. Sein Dank galt Projektkoordinatorin Ida Petioka. Ein herzliches Vergelt's Gott galt auch dem Vorsitzenden des Vereins Goldene Straße, Rainer Christoph. Es sei geplant die "Goldene Straße" mit der "Via Carolina" zu fusionieren.Ein weiterer Aspekt der grenzüberschreitenden Zusammenarbeit sei die Kooperation zwischen Kommunen und Geschichtspark, unterstrich Petra Vorsatz. Die Persönlichkeit Max Regers, der sich selber gerne als "Rex mager" bezeichnete ("obwohl er gar nicht mager war", wie OB Seggewiß wusste), habe er in einer Verbindung aus abstrakten Grundformaten und Gegenständlichem entworfen, sagte Bildhauer Günter Mauermann.