Die Stadt braucht beides: Neue Wohn- und neue Gewerbegebiete. Bei der Bürgerversammlung gab Oberbürgermeister Kurt Seggewiß einen Bericht zur "aktuellen Lage". Und dazu gehört auch, dass derzeit 300 Bewerber eine Wohnung suchen: bisher vergeblich.

Die Stadt nehme die Herausforderung an und wolle zeitnah "marktgerechten Wohnraum" schaffen, betonte Seggewiß. Rund 300 Bürger seien derzeit auf der Suche nach einer neuen Bleibe. Die Suche sei derzeit schwierig, denn: "Der Wohnungsmarkt ist überhitzt." Die Stadt wolle selbst in den öffentlichen Wohnungsbau einsteigen. "Darin sind wir uns einig." Dabei verwies der Oberbürgermeister auf die inzwischen städtischen Flächen des Turnerbundes sowie auf das Gelände der SpVgg SV im Stadtteil Stockerhut. "Wir werden uns die Flächen ganz genau anschauen." Seggewiß deutete auch an, dass auch Privatinvestoren dabei seien. Der neue Flächennutzungsplan werde zudem die Bebauung in neuen Gebieten ermöglichen.Da die Stadt derzeit über keine größeren Flächen für Gewerbeansiedlungen besitze, sei die baldige Nutzung von Weiden-West IV äußerst wichtig. "Der Freistaat Bayern ist inzwischen mit im Boot." Die planungsrechtlichen Hürden würden genommen. Im Sommer 2018 solle für das nachhaltig und rechtssicher geplante und von der Bürgerschaft getragene Gewerbegebiet der Bebauungsplan vorliegen. Die Nachfrage nach Fläche über fünf Hektar sei derzeit sehr groß. Wirtschaftsförderin Cornelia Fehlner, die Weiden verlässt, habe bei der Flächenverwertung großartige Leistungen erbracht. Weiden brauche wieder Gebiete für "dauerhafte und gut bezahlte Arbeitsplätze" - nicht nur für die Bürger der Stadt selbst, sondern für die ganze Region. "Wir haben eine sehr hohe Pendler-Quote ."Nach einer langen Durststrecke schaffe es die Stadt wieder, im Haushalt eine freie Finanzspanne und Rücklagen zu erwirtschaften. "Es war ein Spagat. Wir mussten konsolidieren und das hat weh getan. Aber wir haben ohne Kahlschlag einen Weg gefunden. Wir haben auch nicht gierig an der Steuerschraube gedreht." Dennoch schaffe es Weiden nicht aus eigener Kraft, die überfälligen Investitionen in die Infrastruktur (z. B. Schulsanierungen) zu finanzieren.Eine wichtige Aufgabe bleibe es, die Sozialhilfeleistung zu stabilisieren. Weiden habe eine verfestigte Arbeitslosigkeit. Als erste Kommune bundesweit plane Weiden 2019 das Sozialbürgerhaus. "Da sind dicke Bretter zu bohren. Aber wir schauen nicht weg. Wir nehmen die Probleme ernst", versprach Seggewiß.