Die dunkle Jahreszeit nutzen Einbrecher oftmals, um im Schutz der früh einsetzenden Dämmerung in Wohnungen und Häuser einzubrechen. Die Oberpfälzer Polizei will in Wohngebieten verstärkt kontrollieren.

Opfer fühlen sich unsicher

Verstärkte Kontrollen in Wohnbereichen

Die polizeilichen Auswertungen im Bereich der Diebstahlsdelikte zeigen: es gibt einen deutlichen Anstieg von Einbrüchen in Wohnungen und Wohnhäusern in den Herbst- und Wintermonaten. Die Straftäter zielen darauf ab, dass sich die Bewohner bei Dunkelheit in den Morgenstunden in die Arbeitsplatz fahren und nach einsetzen der Dämmerung in den Abendstunden erst heimkommen. Somit finden die Einbrecher häufig leere Wohnungen vor.Verschaffen sich Fremde Zutritt in den Wohnbereich, fühlen sich die Geschädigten nicht mehr sicher. Die Opfer erleiden massive psychische Beeinträchtigungen. Zudem müssen sie oft den Verlust von Wertgegenständen verkraften, die einen hohen persönlichen Stellenwert besitzen. Der materielle Schaden und die Regulierung belasten die Betroffenen zudem.Im Jahr 2017 ist zwar bisher in der Oberpfalz eine rückläufige Tendenz dieser Kriminalitätsform zu erkennen. Dennoch hat die Bekämpfung des Wohnungseinbruchdiebstahls bei den Dienststellen des Polizeipräsidiums Oberpfalz einen sehr hohen Stellenwert.Um einen Anstieg der Einbrüche zu unterbinden, hat das Polizeipräsidium Oberpfalz eine bewährte Bekämpfungsstrategie. Dadurch kann es in den nächsten Wochen zu verstärkten Kontrollen in Wohnbereichen kommen, die auch Anlieger betreffen können.Die Polizei bittet die Bevölkerung, auf unbekannte Personen zu achten, die sich ohne erkennbaren Grund in Wohngebieten aufhalten - und die Polizei zu verständigen. Die Bürger sollten sich Notizen zu Aussehen und Kleidung von verdächtigen Personen machen und eventuell Fahrzeug-Kennzeichen aufschreiben. Die Polizei rät davon ab, Unbekannte anzusprechen.Bei Verlassen der Wohnung sollten gekippte Fenster geschlossen werden. Um einen besseren Schutz der Verschlüsse an Fenster und Türen zu erreichen, bieten die Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in Regensburg, Amberg und Weiden eine gezielte technische Beratung sowie individuell angepasste Lösungsvorschläge an. Die Erreichbarkeiten der Beratungsstellen sind auf der Homepage des Polizeipräsidiums Oberpfalz einsehbar. Für die Anschaffung von Sicherheitseinrichtungen können unter bestimmten Voraussetzungen staatliche Zuschüsse oder kostengünstige Kredite durch die KfW-Bank gewährt werden.Bei längerer Abwesenheit aus der eigenen Wohnung empfiehlt es sich, die Briefkästen regelmäßig leeren und die Rollläden von vertrauten Personen gelegentlich öffnen und schließen zu lassen. So wird vermieden, dass ein Objekt bereits auf den ersten Blick als verlassen erkennbar ist.Die geplante Abwesenheit sollte nicht im Vorfeld über soziale Netzwerke bekannt gegeben werden, da durch die sorglose Weitergabe durch Freunde und Bekannte die Information auch an fremde Personen gelangen kann.Generell stellt die Polizei fest, dass eine erfolgreiche polizeiliche Ermittlungsarbeit stark von der Mitwirkung der Bevölkerung abhängig ist.