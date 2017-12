Sie kommen aus der nördlichen Oberpfalz von Amberg bis Tirschenreuth und von Schwandorf und sogar aus Oberfranken und haben eines gemeinsam: das Faible für alte rote Bulldogs. Doch es ist nicht nur ein roter Traktor, es ist ein "Schlüter".

Das sind die "Oberpfälzer Schlüterfreunde". 2011 gründeten sie sich in der Leihstadtmühle in Weiden. Mittlerweile sind es 50 Mitglieder. Und fast alle haben einen Schlüter. Entweder restauriert, gekauft oder selbst restauriert. 1937 bis 1993 produzierte Schlüter in Freising die Traktoren. Die "Schlüterfreunde" sind im Sommer auf Oldtimer-Treffen unterwegs, um sich auszutauschen oder zu präsentieren. Das erste Schlütertreffen veranstalteten sie in Etzenricht und vor zwei Jahren in Meierhof bei Weiden mit Feldvorführungen und vielen Besuchern. Martin Görl stand an der Spitze der "Oberpfälzer Schlüterfreunde".Nun gibt es ein neues Team, das neue Ideen hat. Ganz oben auf der Liste steht ein Schlütertreffen im Jahr 2019. Die Freunde wählten Harald Weiß aus Grün bei Tirschenreuth zum Vorsitzenden. Sein Stellvertreter ist Wolfgang Gerstmann aus Irchenrieth, dessen Frau Kerstin ist Schriftführerin. Die Kasse führt Norbert Bergler (Theisseil). Beisitzer sind Gerhard Striegl (Wölsenhof), Josef Wenzl (Weiden) und Thomas Grädler (Neukirchen b. Sulzbach-Rosenberg).