Seit 140 Jahren kümmert sich der Oberpfälzer Waldverein Weiden um die Verschönerung der Stadt. Jetzt wird groß gefeiert.

"Verschönerungsverein"

1924 Turm eröffnet

Wanderheim in Moosbach

Der Oberpfälzer Waldverein Weiden wird 140. Anlässlich des großen Jubiläums lädt er am Sonntag, 20. August, zum Turmfest auf dem Fischerberg am Fuße des Vierlingsturmes ein.Um 10 Uhr zelebriert Bischöflich Geistlicher Rat Alois Lehner einen Jubiläumsgottesdienst im Freien. Mitgestaltet wird die Festmesse vom Männergesangverein Pirk unter der Leitung von Joseph Frischholz. Danach gibt es für die Gottesdienstbesucher beim Frühschoppen frische Weißwürste mit Brezen. Ab etwa 13.30 Uhr feiert der OWV Weiden dann mit der "Wirtshaus-Eck-Musi".Startschuss war der 1. Dezember 1877. Im "Amtsblatt für das kgl. Bezirksgericht Weiden" steht folgende Bekanntmachung im Auftrag von Pfarrer Franz Brehm: "Nachdem sich eine entsprechende Anzahl von Herren aus dem Bürger- und Beamtenstande bereit erklärt haben, einem zu gründenden Verschönerungsverein für Weiden und Umgebung beizutreten, so erlaube ich mir im Auftrag genannter Herren, alle diejenigen, welche sich bereits in die zirkulierende Liste eingezeichnet haben oder dem Verein beizutreten gedenken zur Gründung des Verschönerungs-Vereins zu der am nächsten Montag, den 3. Dezember d. J. abends 5 Uhr im kleinen Rathaussaale stattfindenden General-Versammlung ergebenst einzuladen."Die Geburtsstunde des Oberpfälzer Waldvereins Weiden, denn der Verschönerungsverein von 1877 ist der Vorläufer des heutigen Zweigvereins Weiden des OWV. Am 3. Dezember 1877 ist der Verein im Rathaus der Stadt Weiden gegründet worden. Der Verein verpflichtete sich in seinen Statuten dazu, "auf Verschönerung der Stadt Weiden und ihrer Umgebung selbsttätig und anregend hinzuwirken".Auf Initiative des neu gegründeten Vereins wurden in der Folge 25 Birken- und Fichtenstämmchen am Ledererweiher gepflanzt. Außerdem wurde unter anderem der Untere Markt mit Linden bepflanzt. Auch Anfang des 20. Jahrhunderts war der Verein immer auf seine Vereinszwecke bedacht. So wurde 1901 der Bau der Wachterbrücke (heute zwischen Ring- und Weißenburgstraße) unterstützt, 1902 der Fußweg entlang der Bayreuther Bahnstrecke beim Gaswerk bepflanzt, die Mooslohstraße mit Bäumen gesäumt, der Bau eines Steges über das Naabwehr beim Finanzamt betrieben, seit 1908 der noch heute bestehende Blumenschmuckwettbewerb durchgeführt.Bereits vor dem 1. Weltkrieg wurde 1914 der Bau eines Aussichtsturmes auf dem Fischerberg geplant. Der Plan wurde durch die Wirren des Krieges verzögert, und erst 1924 ist der Vierlingsturm eröffnet worden. Nach dem 2. Weltkrieg wurde die Strobelhütte neben dem Vierlingsturm errichtet, 1988 zwischenzeitlich schon wieder neu gebaut.Vor und während des Ersten Weltkrieges gab es auch in anderen Gemeinden und Städten der Oberpfalz sogenannte Verschönerungsvereine. Man war der Ansicht, diese Vereine zusammenzuschließen, um die Aktivitäten untereinander besser koordinieren zu können. So wurde am 2. Juli 1916 der Oberpfälzer Waldverein gegründet. Der Verschönerungsverein Weiden schloss sich dieser Dachorganisation an und trägt seitdem den Namen "Oberpfälzer Waldverein, Zweigverein Weiden".Der neue Name tat dem Wirken des Vereins keinen Abbruch. In Moosbach wurde 1960 ein Wanderheim gebaut, das 1976 aufgestockt, angebaut und modernisiert wurde und bis heute ein beliebtes Gästehaus ist.Heutiger Zweck des Vereins ist: "Die Erziehung seiner Mitglieder zur Heimatliebe und Heimatpflege durch planmäßiges Wandern und die Betreuung seines Wandergebietes anzuleiten." Er unterstütze deshalb alle Bestrebungen, die mit der Verschönerung der Stadt Weiden und ihrer näheren Umgebung, ihrer Geschichte und des Brauchtums zusammenhängen. Naturschutz, Orts- und Landschaftspflege - das alles gehört zu den Aufgaben.Der Verein kümmert sich auch um die Herstellung, Unterhaltung und Markierung von Wanderwegen, Aussichtsanlagen und Ruhebänken sowie um die Förderung des Naturschutz- und Heimatgedankens durch gemeinsame Wanderungen, Fahrten und Vorträge.Auch nach dem Turmfest wird weiter gefeiert. Am 21. Oktober findet ein Jubiläumsmusikantenstammtisch in der Strobelhütte statt. Am Gründungstag, dem 3. Dezember, folgt ein Gedenk- und Jubiläumsgottesdienst in Weiden. Auch die Waldweihnacht am 17. Dezember steht im Zeichen des Jubiläums.