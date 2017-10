Wer erzählt die besten Witze der Oberpfalz? Diese Frage lockt am Samstag trotz Wind und Wetter viele Menschen vom Sofa ins Haus der evangelischen Gemeinde.

Die Besucherschlangen am Eingang reichten vor Einlass bis zur Kreuzung an der Ringstraße. Alle warteten sie darauf, der Oberpfälzer Witzemeisterschaft beiwohnen zu dürfen. Die Idee zu dem Wettbewerb hatte Harald Meier aus Kastl bei Amberg.Vor acht Jahren habe er als Vorstandsmitglied in der Kirwa-Gemeinschaft Utzenhofen überlegt, wie man am Sonntagabend viele Besucher anlocken könne. Nach vier Wochen stand dann das zunächst regionale Witze-Konzept. Vom Festzelt hat es mittlerweile den Sprung in feierlichere Säle geschafft. "Ich hätte mir damals nicht vorstellen können, dass wir damit einmal das Vereinshaus füllen und für die Videos bis zu 1,5 Millionen Klicks im Internet erhalten", sagte Meier bei der Begrüßung der Gäste. "Dieses Jahr suchen wir zum ersten Mal den bayerischen Witzemeister."Sechs Witze-Erzähler kämpften anschließend um den Titel in der Oberpfalz. In verschiedenen Kategorien versuchten sie, den vollen Saal mit ihren persönlichen Lachnummern zu begeistern. Als Titelverteidiger des letzten Jahres ging Günther Brandl aus Regenstauf ins Rennen. Seinen Titel musste er am Ende an Marcus Lukas aus Kohlberg abtreten. Den Lachnerv des Publikums und der Juroren traf dieser über die Runden hinweg zuverlässig. Als "Lucky" bekannt hat er zudem bereits Bühnenerfahrung als Gstanzlsänger. Die Einladung auf die "Heimatbühne" des Bayerischen Fernsehens hat er sich mit dem Sieg gesichert.Als Jury gaben neben dem Publikum Jürgen Meyer von Radio Ramasuri, Kabarettist Robert Ehlis alias "Bobbe" und Carina Dengler, bekannt als "Kathy" von "Dahoam is dahoam", ihre prominente Stimme ab. Mit Musik und Kabaretteinlagen sorgten sie als zusätzliche Besuchermagneten für ein rundes Gesamtbild der Veranstaltung.In den nächsten Wochen sucht der Veranstalter noch nach dem fränkischen, dem niederbayerischen und dem oberbayerischen Meister. Anschließend entscheidet die Abstimmung im Internet, wer bayerischer Meister im Witze-Erzählen wird.