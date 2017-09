Die Oberpfälzer Witzemeisterschaft geht 2017 schon in die neunte Runde - in Weiden gastiert sie aber das erste Mal: am 28. Oktober um 19.30 Uhr im Vereinshaus. Wer in den Ring steigen will, kann sich ab sofort bewerben: unter www.witzemeisterschaft.de.

Bei dem Auftritt auf Bezirksebene muss es dabei nicht bleiben. Denn es gibt auch eine Niederbayerische (Straubing), eine Fränkische (Fürth) sowie eine Oberbayerische (Rosenheim) Meisterschaft. Und erstmals wird 2018 aus allen Teilnehmern der "1. Bayerische Witzemeister" gekürt. Initiator und Moderator des Wettbewerbs ist Harald Meier, ein Berufsschullehrer aus Utzenhofen.Der Gewinner des Abends erhält zwei Freikarten für die Aufzeichnung der "Heimatbühne", ein neues Format des BR. In der Jury sitzen Robert Ehlis alias "Bobbe", Ramasuri-Moderator Jürgen Meyer und Carina Denger, die "Kathi" in der beliebten BR-Vorabendserie "Dahoam is Dahoam". Die Besucher dürfen sich auf die lustige Zwischenauftritte der Juroren freuen. Weitere Informationen zu Veranstaltung, Bewerbung und Eintrittskarten im Internet auf www.witzemeisterschaft.de.