Bayerns Tageszeitungen gehen mit einer landesweit angelegten Fortbildungsoffensive auf alle Lehrer zu. Der Lehrermedientag, den 15 bayerische Zeitungsverlage parallel am 22. November 2017 anbieten, vereint Vorträge, Workshops, Diskussionen und den Erfahrungsaustausch zwischen Pädagogen und Medien. Im Zentrum der Veranstaltungen steht die aktuelle Rolle der Medien in der Gesellschaft und insbesondere in den Schulen.

Der Lehrermedientag wird von den einzelnen Tageszeitungen vor Ort ausgerichtet und von den Schulbehörden als Lehrerfortbildung gefördert und anerkannt. Angesprochen sind alle Lehrkräfte aller Schularten und aller Jahrgangsstufen, die Teilnahme ist kostenfrei. Schirmherr ist Kultusminister Ludwig Spaenle.In der nördlichen Oberpfalz richtet Oberpfalz-Medien mit den Zeitungstiteln Der neue Tag, Amberger Zeitung und Sulzbach-Rosenberger Zeitung den Lehrermedientag im Verlagshaus in Weiden (Weigelstaße 16) aus. Beginn ist dort um 10 Uhr, Ende um 14 Uhr. Zum Einstieg nehmen die Lehrerinnen und Lehrer aktiv an der gemeinsamen Konferenz der überregionalen Ressorts und der Lokalredaktionen teil.Im Anschluss vermitteln Chefredakteur Norbert Gottlöber und weitere Experten aus der Redaktion in kurzen Vorträgen die Themen "Zeitung heute - Journalistische Qualität im 21. Jahrhundert am Beispiel der Tageszeitung Der neue Tag und des Nachrichten-Portals onetz.de", "Journalismus 2.0 - So verändert sich das Handwerk von Journalistinnen und Journalisten in Zeiten von Internet, Smartphones und Social Media" und "Medienkompetenz in Zeiten von Facebook, FakeNews und Co.". Dazwischen gibt es in lockerer Runde auch Gelegenheit zum Austausch und zur Diskussion mit den Redakteuren der Oberpfalz-Medien.Die Teilnehmerzahl ist auf 30 begrenzt. Anmeldungen für alle Veranstaltungen laufen zentral über die Datenbank der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung in Dillingen (FIBS) unter www.lehrermedientag.de.