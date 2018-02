Die Oberpfalz zeigt sich von ihrer kältesten Seite. In der Nacht zu Dienstag sollen die Temperaturen den bisherigen Tiefststand in diesem Winter erreichen - bis auf Minus 20 Grad sollen sie laut Deutschem Wetterdienst sinken.

Doch wer zittert am meisten in der Oberpfalz? Schickt uns Bilder von euren Thermometern - egal ob an der Hauswand, im Auto oder auf dem Balkon. Der niedrigste Wert, aufgenommen in der Oberpfalz, gewinnt - wie könnte es auch anders sein - eine kuschelige Wärmflasche. Also: Ran an die Kamera und ab in die Kälte!Schickt eure Bilder an redaktion@onetz.de