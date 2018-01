Der Oberpfälzer Handwerkerbund (OHB) hat Handwerkskammerpräsident Georg Haber mit der silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.

Damit sollten der Einsatz des Präsidenten für die Handwerksbetriebe und die enge Zusammenarbeit mit dem OHB gewürdigt werden, stellte Johann Person, zweiter Vorsitzender, in seiner Laudatio fest. Zusammen mit Ehrenmitglied Karl Arnold nahm Person die Ehrung in den Räumen der Handwerkskammer in Regensburg vor.Silberne Ehrennadeln erhielten in dieser Feierstunde auch der neue Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Niederbayern Oberpfalz, Jürgen Kilger, sowie der scheidende Handwerkskammer-Vizepräsident Franz Greipl. In seiner Dankansprache erinnerte Haber an seine schon viermaligen Besuche des Gedenkgottesdienstes für die verstorbenen Handwerkskollegen in der Handwerkerkirche St. Sebastian in Weiden. Ein Ereignis wie dieser Gottesdienst in einer Handwerkerkirche sei einmalig im gesamten Kammerbezirk.