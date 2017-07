Rothenstadt/Etzenricht. Zu einer ökumenischen Radlwallfahrt auf dem Simultankirchen-Radweg luden die beiden christlichen Gemeinden aus Rothenstadt und Etzenricht. Die Geistlichen Hans-Peter Pauckstadt-Künkler und Heribert Englhard begrüßten knapp 20 Teilnehmer - und sie traten selbst in die Pedale auf der 25 Kilometer langen Tour. Vom Ausgangspunkt in Rothenstadt führte die Route Richtung Pirk und Schirmitz zur Jakobskirche. Pfarrer Thomas Stohldreier erläuterte die Historie der Pilgerkirche. Bei Beerdigungen finden hier auch evangelische Gottesdienste statt. Pfarrer Englhard ermunterte in einer Andacht, in sich zu gehen, aber auch Neues zu wagen. Pauckstadt-Künkler übergab ein "Simultankirchenradler" für Hausherrn Pfarrer Stohldreier.

Dann führte der Weg via Edeldorf zur evangelischen Kirche nach Wilchenreuth, wo eine Führung anstand und das Friedensgebet zum Zwölf-Uhr-Läuten gesprochen wurde. Nach dem Mittagessen ging es schließlich wieder zurück nach Weiden und Rothenstadt.