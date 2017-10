Der Kampf gegen die eigene Unzufriedenheit sei der Schlüssel zum Glück, formulierte Pfarrerin Stefanie Endruweit bei einer ökumenischen Vesper zum Erntedank am Sonntagnachmittag in St. Josef. Schon ein kleines Dankeschön zur rechten Zeit könne Menschen zufriedenstellen. Ein "Vergelt's Gott" für immaterielle Güter, wie eine gute Tat. "Unzufriedenheit macht unglücklich." Ein liebender Gott sorge für jeden Menschen. "Wir müssen nichts anhäufen, um zufrieden zu sein. Wir können glücklich sein, wenn wir miteinander helfen, Gottes Reich in der Welt aufzubauen."

Von katholischer Seite nahmen an der Vesper Stadtpfarrer Markus Schmid und Kaplan Thomas Hösl teil. Der Förderkreis für Kirchenmusik St. Josef nahm das Lutherjahr zum Anlass für die ökumenische Vesper. Die musikalische Leitung für die Chöre von St. Michael und St. Josef hatte Kirchenmusiker Piotr Pajak. Zu Gehör kamen Lieder wie "Nun danket alle Gott" von Johann Crüger, "Schau in die Welt" von John Rutter, "Verleih uns Frieden gnädiglich" von Felix Mendelssohn Bartholdy und "Großer Gott wir loben dich" von Karl Norbert Schmid. Begleitet wurden die Sänger von Stefan Schultes an der Orgel.Der Posaunenchor unter Leitung von Günter Weigl beteiligte sich an den beiden Stücken "Preis und Anbetung" von Johann Christian Heinrich Rink und "Selig seid ihr" des Komponisten Christoph Emmanuel Seitz aus dessen Werk "Preludio". Mit der Fuge Es-Dur BWV 552 von Johann Sebastian Bach setzte Kirchenmusikdirektor Hanns-Friedrich Kaiser den Schlusspunkt. Anschließend trafen sich alle Mitwirkenden im Pfarrheim zu Kartoffelsuppe und Getränken.