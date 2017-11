Ein Defekt an der Elektronik oder der Batterie ist laut Polizei für den Brand eines Autos am Dienstagnachmittag in der Herzogstraße verantwortlich. Der Besitzer hatte den BMW dort abgestellt. Kurze Zeit später ging der Wagen in Flammen auf. Die Feuerwehr löschte den Brand. Der Schaden liegt laut Polizei im vierstelligen Bereich.