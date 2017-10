Was kann schöner sein als ein Herbstfest bei Sonnenschein? Im Sindersberger-Altenheim übernahm wieder einmal Bernd Hensel mit Liedern wie "Das Kanapee" oder "Hans bleib dou" die musikalische Begleitung. Tina Meyer nahm man selbst im Ruhestand beim Lied "Oma hüpf mal" die freche Göre ab.

"Putzperle Frau Huber" (Gerlinde Kledtke) führte durch das Programm und zeigte Ambitionen auf das Oberbürgermeisteramt. Zusammen mit Selma Ülküseven sorgte sie mit dem Sketch "Elternsprechtag" für einen weiteren Anstieg des Stimmungsbarometers.Ihr Schauspieldebüt meisterte die Gerontopsychiatrische Fachkraft Mila Stojan hervorragend. Sie verkörperte eine ehemalige Wies'n-Kellnerin, die den Sprung in die Selbstständigkeit schaffte. In ihrem Koffer "Oktoberfest zum Mitnehmen" hatte sie alles dabei, um den Pflegedienstleiter Konrad Nickl innerhalb von fünf Minuten in bierselige Feierlaune und die "Sindersberger-Wirtin" Sonja Gollwitzer in Erstaunen zu versetzen.Mit Gedichten sorgten Christina Lebegern und Renate Herrmann für Atempausen. Heimbeiratsvorsitzende Anneliese Hein dankte für den heiter-stürmischen Nachmittag.