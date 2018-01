Die "Weidener Hochzeitstage" heißen ab sofort "Weidener Hochzeitswochen". Auslöser für die Namensänderung ist das Abmahnungsschreiben eines Rechtsanwalts, das Organisator Stefan Gruhle kurz vor Weihnachten im Briefkasten hatte. Der Anwalt vertritt die "AVR Messe- und Veranstaltung GmbH" in München. In dem Brief wird unter anderem die Verwendung des Begriffs "Hochzeitstage" angemahnt und mit einem Bußgeld über rund 8000 Euro gedroht. Gruhle unterschrieb die Unterlassung auf Anraten seines Rechtsanwaltes nicht. "Wir sind keine Hochzeitsmesse, haben ein anderes Verbreitungsgebiet, nutzen einen anderen Schriftzug und Farbe", bleibt Gruhle gelassen. Und dennoch: Vorsorglich wurde der Name der beliebten Veranstaltung - sie findet vom 19. Januar bis 3. Februar bereits zum 17. Mal statt - geändert, ausliegende Flyer eingesammelt und Interneteinträge geändert. (shl)